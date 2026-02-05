Ambasada SUA, anunț despre vize: „Deținătorii de bilete la Cupa Mondială vor avea acces prioritar”

Viză SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București anunță că suporterii care au bilete la Cupa Mondială 2026 și au nevoie de viză pentru SUA vor avea acces prioritar la interviurile pentru viză. Ambasada annunță și documentele necesare și pașii pe care aceștia trebuie să îi urmeze.

„Vești bune pentru deținătorii de bilete la Cupa Mondială FIFA 2026 care au nevoie de viză pentru SUA — oferim acces prioritar la programările pentru interviurile de viză prin FIFA PASS. Toți solicitanții de viză, inclusiv deținătorii de bilete, trebuie să treacă prin procesul de verificare și să demonstreze că îndeplinesc condițiile pentru obținerea vizei”, se arată într-un mesaj al Ambasadei SUA.

„Aceasta va fi o oportunitate unică în viață de a arăta frumusețea și măreția Americii. Și abia așteptăm să-i primim pe fanii fotbalului din întreaga lume”, a transmis și președintele SUA, Donald Trump.

Călătorii străini care intenționează să viziteze Statele Unite pentru Cupa Mondială FIFA 2026 ar trebui să se asigure că au documentele de călătorie corecte:

Toți vizitatorii care călătoresc în Statele Unite trebuie să dețină pașapoarte valabile timp de șase luni după perioada de ședere preconizată în Statele Unite, cu excepția cazului în care sunt cetățeni ai unei țări scutite de obligații. Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul web al Vamei și Protecției Frontierelor din SUA.

Deținătorii de pașapoarte canadiene și bermudiene nu necesită nicio autorizație suplimentară pentru a solicita intrarea în Statele Unite ca turiști.

Vizitatorii străini din oricare dintre cele 42 de țări care participă la Programul de renunțare la viză pot aplica utilizând Sistemul electronic de autorizare a călătoriei (ESTA).

Fanii din toate celelalte țări trebuie să dețină o viză de vizitator americană valabilă (B1/B2) pentru a călători în Statele Unite pentru Cupa Mondială FIFA 2026™. Sistemul de programare prioritară a întâlnirilor FIFA (PASS) oferă celor care achiziționează bilete direct de la FIFA pentru Cupa Mondială FIFA 2026™ și care optează pentru FIFA PASS șansa de a participa la un interviu înainte de începerea turneului. Informații suplimentare despre FIFA PASS și răspunsuri la întrebările frecvente pot fi găsite aici.

