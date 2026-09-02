Amenzi de 100.000 de lei la hotelul din Saturn unde s-au îmbolnăvit 58 de persoane. Ce bani pot recupera turiștii

Amenzi de 100.000 de lei la hotelul din Saturn unde s-au îmbolnăvit 58 de persoane. FOTO: Antena 3 CNN

Hotelul din stațiunea Saturn unde 58 de turiști, printre care 11 copii, au acuzat stări de rău, greață și vărsături a fost sancționat cu amenzi de 100.000 de lei. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au dispus retragerea de la consum a peste 523 de kilograme de alimente depozitate neconform și au stabilit că turiștii afectați pot cere rambursarea banilor pentru mesele achitate sau, în anumite cazuri, pentru întregul sejur.

Comisarii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța au aplicat patru sancțiuni, în valoare totală de 100.000 de lei, în urma verificărilor efectuate la hotelul din stațiunea Saturn, după ce 58 de turiști, printre care 11 copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale, acuzând stări de rău, greață și vărsături.

Pe lângă sancțiunile contravenționale, autoritățile au dispus măsuri suplimentare, printre care retragerea de la consum a unei cantități de 523,665 de kilograme de alimente depozitate neconform.

CJPC Constanța a propus, de asemenea, suspendarea activității unității pentru o perioadă de șase luni, în urma neregulilor constatate în cadrul controalelor.

Comisarii au dispus și rambursarea sumelor achitate de consumatorii care au fost spitalizați, precum și de aparținătorii sau membrii grupului acestora. În cazul celorlalți turiști afectați, aceștia pot cere fie restituirea contravalorii meselor achitate, fie rambursarea sumelor aferente întregului sejur, în funcție de opțiunea fiecărui consumator.

58 de persoane, printre care 11 copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au acuzat stări de rău, greață și vărsături. Șase dintre acestea au fost transportate la spital, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. Suspiciunea este de toxiinfecție alimentară.

Reprezentanții DSP și DSV au început verificările și au prelevat probe din blocul alimentar al hotelului.