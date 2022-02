Anul Nou Chinezesc începe astăzi. Specialist Feng Shui: ”Un an formidabil al puterii și al trădărilor. Foarte complicat!”

Anul 2022 se anunță tensionat și conflictual, în care liderii politici vor încerca să se impună prin forță.

„Va fi un an formidabil al puterii și al trădărilor. Încă n-ați văzut nimic. Va fi un an foarte complicat. Va fi un an al răzbunărilor și al celor care vor să devină lideri. Ca să poți deveni un lider trebuie să ai oameni care te urmează. Toată lumea va încerca să își aducă în spate cât mai mulți oameni.

Totul se face pe picior de forță. Zeul anului are o sabie în mână. Asta înseamnă că vor fi conflicte mici, iar la nordul României nici nu vrem să spunem că se află steaua dezastrelor. Nu vor ajunge în România dar vom fi afectați destul de mult.

Este un an al dragostei. Formidabil pentru unele zodii să se căsătorească. Cei care vor să fie victorioși trebuie să fie în lumină, în sensul că trebuie să fie cât mai vizibili. Atenție foarte mare la trădări. Iepurii pot avea o relație iluzorie.”, a explicat Marian Golea pentru Antena 3.