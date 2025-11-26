ANAF a început controlul la OnlyFans în România. O singură persoană a câștigat 52.500 euro pe lună timp de un an și nu a plătit impozit

ANAF a început controlul la Onlyfans în România

ANAF-ul a început să verifice persoanele fizice care au câștigat sume importante de pe OnlyFans sau alte platforme pentru adulți și nu au declarat veniturile. Astfel, s-a constatat că o singură persoană a ajuns la un câștig de 3,15 milioane de lei în perioada 2023–2024, ceea ce înseamnă un câștig lunar de 53.000 de euro pe lună, bani cu care poate fi achiziționat chiar și un apartament în multe orașe din România.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a început controalele extinse în cazul a 103 persoane fizice care au obținut venituri din realizarea de conținut video. Verificările sunt făcute de structura centrală, dar și de direcțiile regionale, în cazul persoanelor aflate în provincie.

„Potrivit datelor analizate de inspectorii ANAF Antifraudă, în perioada 2023–2024, persoanele vizate au încasat venituri substanțiale de la platformele OnlyFans și LiveJasmine, operate de Fenix Internațional și JWS Internațional. Analiză preliminară arată că aceste venituri – în valoare totală de 64,25 milioane lei – nu au fost declarate autorităților fiscale.

În urmă evaluărilor de risc, ANAF a estimat obligații suplimentare de circa 7,9 milioane lei, reprezentând impozit pe venit, CAS și CASS aferente sumelor nedeclarate.

Persoanele verificate sunt atât femei, cât și bărbați, cu vârste între 20 și 49 de ani. Veniturile individuale identificate variază considerabil, de la 200.000 de lei până la 3,15 milioane de lei, în perioada menționată”, se menționează în comunicatul ANAF.

De asemenea, în prezent, alte 384 de persoane fizice, creatori de conținut video, care au încasat venituri de 280 milioane de lei, fac obiectul analizelor de risc ale ANAF.

Acțiunea se înscrie în seria controalelor țintite privind veniturile obținute din activități online, un domeniu în expansiune, în care metodele de fraudă şi evaziune se diversifică constant. ANAF depune eforturi consistente pentru reducerea gradului de neconformare fiscală în toate domeniile cu risc fiscal ridicat, precizează ANAF.