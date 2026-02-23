ANAF controlează 62 de firme de protecție şi pază. Suspiciuni de neplată a taxelor și a contribuțiilor către stat

ANAF a anunţat, luni, că demarează controale ample, la nivel național, în rândul firmelor cu activități de protecție şi pază, iar 62 de societăți sunt vizate. Inpsectorii au identificat risc fiscal semnificativ de sustragere de la plata taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat.

"Selecția contribuabililor a fost realizată în baza unor analize complexe de risc, care au evidențiat practici sistematice de diminuare a bazei impozabile, externalizarea artificială a obligațiilor fiscale și neconcordanțe între volumul activității desfășurate și obligațiile declarate.

Verificările Antifraudă se desfășoară la sediile societăților, precum și în peste 300 de locații (obiective de pază) în care își desfășoară activitatea personalul societăților vizate, în vederea verificării concordanței dintre situația operativă din teren, evidențele de personal și obligațiile fiscale declarate", a comunicat ANAF.

Ce suspiciuni au autorităţile

"Acțiunea are ca obiectiv inclusiv verificarea modului de calcul, reținere și plată a impozitului pe veniturile din salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii, în contextul în care analizele de risc ANAF au evidențiat suspiciuni privind:

- utilizarea muncii nedeclarate sau subdeclarate;

- încadrarea formală a angajaților cu salarii la nivel minim, concomitent cu acordarea de sume suplimentare neimpozitate;

- utilizarea unor forme artificiale de colaborare (contracte de prestări servicii, subcontractare în lanț) pentru disimularea unor raporturi de muncă și mutarea sarcinii fiscale asupra unor entități interpuse;

- evidențierea incompletă a veniturilor și cheltuielilor în contabilitate.

Controalele Antifraudă se desfășoară în cooperare cu inspectorii din cadrul Inspecției Muncii, în vederea identificării și sancționării muncii nedeclarate, precum și a altor încălcări ale legislației muncii", a mai transmis ANAF.