ANAF îl verifică pe şeful ITM care a venit la serviciu cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro

Directorul ANAF, Adrian Nica, a declarat că instituţia pe care o conduce are "în analiză" cazul lui Costel Grojdea, fostul şef ITM Bucureşti, trimis înapoi la Iaşi, care a fost văzut la volanul unul Lamborghini Urus, de 300.000 de euro. "Avem în analiză inclusiv povestea cu un coleg care a venit cu un Urus verde", a declarat Nica.

Scandalul a izbucnit după ce presa a relatat că șeful ITM București folosea zilnic un Lamborghini în valoare de aproximativ 300.000 de euro, mașină care nu apare în declarația sa de avere. Conform informațiilor apărute în spațiul public, autoturismul ar aparține unei firme din Iași, iar leasingul ar fi achitat de o companie verificată în trecut de Grojdea.

Ministrul Muncii a dispus încetarea detașării lui Costel Grojdea din funcția de inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) București, începând cu data de 16 aprilie 2026. Decizia vine la scurt timp după scandalul public apărut în jurul utilizării unui autoturism de lux de tip Lamborghini Urus, cu care Grojdea ar fi fost văzut venind la serviciu.

"Avem în analiză inclusiv povestea cu un coleg care a venit cu un Urus verde. Vom vedea, reacţionăm la ce scrie presa", a afirmat directorul ANAF, Adrian Nica.

Grojdea spune că maşina nu e a lui

Într-o intervenție, miercurea trecută, la Antena 3 CNN, Costel Grojdea a respins acuzațiile și a explicat că nu este proprietarul mașinii:

„Mașina nu este proprietatea mea. M-a rugat proprietarul mașinii, în fine, eu venind la București, să i-o aduc în București să-i facă revizia tehnică și i-o las în București. Deci, eu ieri două ore, atât am fost cu ea până acolo, pentru că aveam de semnat niște documente și trebuia să fiu la serviciu și ca să mă pot întâlni să pot să-i las mașina să se ducă să-i facă revizia tehnică, atâta tot.

Este a unei cunoștințe de-ale mele, persoană privată din Iași, care m-a rugat să-i fac revizia tehnică, atâta tot. M-a rugat să-l duc la reprezentanță".