Costel Grojdea, revocat din funcția de șef al ITM București după scandalul „Lamborghini”. Se întoarce la ITM Iași: Ce salariu are acolo

Costel Grojdea a fost revocat din funcția de șef al ITM București după scandalul Lamborghini. Sursa foto: Colaj Antena 3 CNN/ Mediafax

Ministrul Muncii a dispus încetarea detașării lui Costel Grojdea din funcția de inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) București, începând cu data de 16 aprilie 2026, potrivit unui ordin emis miercuri. Decizia vine la scurt timp după scandalul public apărut în jurul utilizării unui autoturism de lux de tip Lamborghini Urus, cu care Grojdea ar fi fost văzut venind la serviciu.

Ordinul Ministerului Muncii prevede încetarea detașării acestuia de la ITM Iași pe funcția de conducere temporar vacantă din București, urmând ca acesta să revină pe postul deținut anterior.

Potrivit documentului oficial, Grojdea trebuie să predea atribuțiile și bunurile aferente funcției în termen de trei zile, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

Scandalul a izbucnit după ce presa a relatat că șeful ITM București folosea zilnic un Lamborghini în valoare de aproximativ 300.000 de euro, mașină care nu apare în declarația sa de avere. Conform informațiilor apărute în spațiul public, autoturismul ar aparține unei firme din Iași, iar leasingul ar fi achitat de o companie verificată în trecut de Grojdea.

Costel Grojdea, la Anntena 3 CNN: Mașina nu este a mea

Într-o intervenție, miercuri, la Antena 3 CNN, Costel Grojdea a respins acuzațiile și a explicat că nu este proprietarul mașinii:

„Mașina nu este proprietatea mea. M-a rugat proprietarul mașinii, în fine, eu venind la București, să i-o aduc în București să-i facă revizia tehnică și i-o las în București. Deci, eu ieri două ore, atât am fost cu ea până acolo, pentru că aveam de semnat niște documente și trebuia să fiu la serviciu și ca să mă pot întâlni să pot să-i las mașina să se ducă să-i facă revizia tehnică, atâta tot”, a explicat Costel Grojdea pentru Antena 3 CNN.

Jurnalist Antena 3 CNN: Şi cui aparţine maşina asta?

Costel Grojdea: Este a unei cunoștințe de-ale mele, persoană privată din Iași, care m-a rugat să-i fac revizia tehnică, atâta tot. M-a rugat să-l duc la reprezentanță.

Jurnalist: Persoană privată unde ITM Iași, unde ați lucrat și dumneavoastră, a făcut controale acolo și n-a găsit niciun fel de neregulă.

Costel Grojdea: Cu siguranță, din punctul ăsta de vedere, având o firmă, s-au făcut controale și cu siguranță s-au găsit și nereguli, vă spun eu. Nefăcând eu controlul efectiv acolo nu pot să vă spun la momentul de față ce nereguli s-au făcut.

Jurnalist: Dar ce fel de relații aveți? Relație personală? Sunteți prieten cu proprietarul mașinii?

Costel Grojdea: Da, îl cunosc. Suntem... nu pot să spun că suntem prieteni, suntem amici. Faptul că eu veneam la București săptămâna trecută, la serviciu... Am început serviciul de marți, adică ieri dimineață și știind că vin București, mi-a spus „băi, te deranjează”. De fapt, nu mă deranjează atâta timp cât din punct de vedere al costurilor, da, nu mai trebuia să plătesc singur transportul de la Iași la Bucureşti.

Jurnalist: Păi, cum, dacă te duci la București că tocmai mai devreme mi-ați spus că el era la București și dumneavoastră veneați de la Iaşi ca să-i aduceți mașina de la Iaşi la Bucureşti...?

Costel Grojdea: Nu era, el nu era la București, doar mașina, haideți să le luăm de la început. Cred că ne-am înțeles greșit. El stă în Iași, locuiește în Iași, toate business-urile lui sunt în Iași. Când eu știam că vin spre București, mi-a spus: „îmi iei și mie mașina să mi-o duci la reprezentanță să-i facă revizia?” Da. Și am spus păi dacă tot merg la București o iau și ţi-o duc şi o las la reprezentanță să-i facă revizia tehnică. Asta a fost toată chestia. Că vă spun cu toată sinceritatea, din toată chestia asta nici nu i-o mai iau acum. O las aici, să vină să şi-o ia de la București, că mă duc cu trenul acasă.

Ce salariu are la ITM Iași

Odată cu revenirea la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, Costel Grojdea va beneficia de un salariu de bază brut lunar de 14.722 lei, la care se pot adăuga sporuri și indemnizații, conform legislației în vigoare.

Potrivit declarației de avere, acesta deține mai multe terenuri, o casă de 297 mp, două autoturisme mai vechi și economii de aproximativ 50.000 de euro. În anul 2025, veniturile sale din funcția de la ITM Iași au fost de peste 80.000 de lei.

Ordinul emis de Ministerul Muncii poate fi contestat în instanță, conform prevederilor legale.