ANAF notifică instituțiile și autoritățile publice să-şi plătească datoriile. Restanţele au ajuns la aproape 583 de milioane de lei

1 minut de citit Publicat la 14:36 17 Oct 2025 Modificat la 14:37 17 Oct 2025

ANAF notifică instituțiile și autoritățile publice să-şi plătească datoriile. Restanţele au ajuns la aproape 583 milioane lei. Sursa foto: Agerpres

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează instituțiile și autoritățile publice, cu datorii fiscale neachitate până la 31 august 2025, în sumă totală de 582,901 milioane de lei, că trebuie să își plătească aceste obligații, conform Agerpres.

"Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate", arată sursa citată, într-un comunicat.

Pentru a încuraja achitarea acestor sume, la începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe.

Scopul notificărilor

Scopul acestor notificări este informarea instituțiilor despre obligațiile restante, îndrumarea acestora către conformarea la plată, prezentarea posibilităților de a accesa facilități fiscale, în condițiile legii.

Instituțiile și autoritățile publice pot solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic.

ANAF subliniază că neachitarea datoriilor restante va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate.

ANAF vrea şi banii de la Klaus Iohannis

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) îl va da în judecată pe fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, potrivit unor surse citate de Observator. Şi asta pentru că fostul lider de la Palatul Cotroceni refuză să plătească prejudiciul de un milion de euro cerut de Fisc, după confiscarea imobilului din centrul Sibiului.

Cei de la ANAF intenţionează să ceară magistraţilor instituirea sechestrului pe averea lui Klaus Iohannis, inclusiv pe vila din Sibiu în care locuieşte în prezent împreună cu soţia lui, Carmen.

Oficialii de la Fisc se pregătesc să îl dea în judecată pe fostul şef de stat, Klaus Iohannis, şi urmează să ceară în instanţă recuperarea prejudiciului în valoare de un milion euro, conform sursei citate.

Suma de un milion de euro reprezintă chiria încasată de familia Iohannis, timp de 16 ani pentru spaţiul comercial pierdut în instanţă, cel de pe strada Nicole Bălescu din Sibiu, alături de dobânzile şi penalitătile calculate de un expert independent. Locuinţa confiscată necesită reparaţii capitale, având în vedere infiltrațiile de apă, precum şi tencuiala deteriorată.