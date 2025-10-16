Surse: ANAF îl va da în judecată pe Klaus Iohannis. Se cere sechestru pe toate casele fostului preşedinte al României

Fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, alături de soţia sa, Carmen. Sursa foto: Agerpres

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) îl va da în judecată pe fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, potrivit unor surse citate de Observator. Şi asta pentru că fostul lider de la Palatul Cotroceni refuză să plătească prejudiciul de un milion de euro cerut de Fisc, după confiscarea imobilului din centrul Sibiului. Cei de la ANAF intenţionează să ceară magistraţilor instituirea sechestrului pe averea lui Klaus Iohannis, inclusiv pe vila din Sibiu în care locuieşte în prezent împreună cu soţia lui, Carmen.

Oficialii de la Fisc se pregătesc să îl dea în judecată pe fostul şef de stat, Klaus Iohannis, şi urmează să ceară în instanţă recuperarea prejudiciului în valoare de un milion euro, conform sursei citate.

Suma de un milion de euro reprezintă chiria încasată de familia Iohannis, timp de 16 ani pentru spaţiul comercial pierdut în instanţă, cel de pe strada Nicole Bălescu din Sibiu, alături de dobânzile şi penalitătile calculate de un expert independent. Locuinţa confiscată necesită reparaţii capitale, având în vedere infiltrațiile de apă, precum şi tencuiala deteriorată.

Aceleaşi surse citate de Observator au dezvăluir că inspectorii AND că Fiscul va cere sechestru asigurător pe casa în care locuieşte în prezent Klaus Iohannis şi soţia lui, Carmen – este vorba despre o vilă de 377 metri pătraţi, situată pe Strada Bâlea din oraşul Sibiu.

"Casa în care locuiesc eu, o casă simplă, a costat la vremea respectivă 70.000 mărci, deci 35.000 euro, o suma foarte modestă. Bună parte din această sumă a venit din vânzarea unui apartament în care am stat înainte la bloc. Restul au fost bani economisiţi în esenţă din meditaţii", a afirmat fostul preşedinte al României în cadrul unui interviu oferit în 2014.

Klaus Iohannis ar fi contestat prejudiciul

Prejudiciul stabilit la 1 milion euro ar fi contestat de Klaus Iohannis. Avocaţii fostului lider de la Palatul Cotroceni ar fi cerut explicaţii cu privire la evaluarea făcută de ANAF.

"Să facem o analiză corectă, indiferent de numele persoanei, aşa cum am spus. Să luam masurile pe care legea le impune in acest caz. Întreaga echipă este în analiză pe acest subiect", a declarat preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, pentru Observator.

Klaus Iohannis şi soţia lui deţin 3 case şi 3 apartamente în Sibiu

Ultima declaraţie de avere arată că soţii Iohannis deţin trei case şi trei apartamente în Sibiu. La preţul din prezent, cele şase imobile valorează aproape 2 milioane euro.

Reprezentanţii de la Fisc cer sechestru asigurător pe cea mai valoroasă casă – vila de aproape 400 mp în care locuiesc acum Fosta Doamnă a României, Carmen Iohannis, şi soţul ei. Acest imobil a fost cumpărat în 1992 şi, în prezent, el este evaluat de experţi la un milion euro. Cu aceşti bani, statul român ar acoperi prejudiciul datorat de familia Iohannis.

Fostului lider de la Palatul Cotroceni a încasat ilegal aproape 300.000 euro pentru spaţiul comercial pierdut în instanţă, cel care a fost închiriat unei bănci comerciale. La această sumă se adaugă dobânzile şi penalităţile calculate de ANAF.

"Orice leu contează în condițiile acestea pentru bugetul statului, iar noi la ANAF știm ce avem de făcut. Suntem în direcția bună, tratăm pe toți contribuabilii la fel", a mai precizat preşedintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nicuşor Nica.

Oficialii de la Fisc ar putea să ceară sechestru şi pentru celelalte imobile deţinute de Carmen şi Klaus Iohannis.

"Cum aţi ajuns în posesia lor? Cumpârandu-le. Cu ce bani? Cu banii mei. Făcuţi de unde, domnule Iohannis? Făcuţi din muncă cinstită", a mai declarat fostul preşedinte al României în cadrul aceluiaşi interviu, din 2014.

Potrivil legii, Klaus Iohannis are dreptul să primească gratuit de la stat o locuinţă de protocol, dar şi o sumă egală cu 75% din indemnizatia încasată de preşedintele în exercițiu.

În 2024, familia Iohannis a câştigat din salarii peste 46.000 de euro şi a încasat din chirii în jur de 18.000 de euro.