Imagini cu dezastrul pe care l-a găsit ANAF în casa pe care i-a confiscat-o lui Klaus Iohannis. Statul îi cere și bani de reparații

Dezastrul pe care l-a găsit ANAF în casa pe care i-a confiscat-o lui Klaus Iohannis. Imobilul necesită reparaţii capitale. Sursa foto: Antena 3 CNN

Antena 3 CNN a prezentat, în exclusivitate, detalii din interiorul casei pe care ANAF a confiscat-o de la Klaus Iohannis, după ce acesta a pierdut imobilul definitiv în Instanţă. Conform acestor imagini, locuinţa necesită reparaţii capitale, având în vedere infiltrațiile de apă, precum şi tencuiala deteriorată.

Inspectorii de la ANAF au pătruns în casă abia după ce au forţat uşa, având în vedere că soţii Iohannis le-au transmis, prin intermediul avocatului, că nu mai deţin cheia.

"Referitor la acțiunea ANAF, derulată în Sibiu, în strada Nicolae Bălescu, nr. 29, ţin să fac câteva precizări. Colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soţi pentru a preda imobilul. Aceştia au răspuns, prin avocat, că nu deţin cheia aferentă imobilului şi consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare.

Aflaţi în această situaţie, colegii noștri au forţat una dintre intrări şi au pătruns în interiorul imobilului. Aici, au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo. Au constatat că imobilul se află în stare de degradare şi că, într-una dintre uşi, se află cheia imobilului", a afirmat Adrian Nica, şeful ANAF.

El a adăugat că statul "va solicita suplimentar de plata sumei" pe care soţii Iohannis o datorează "şi măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului".

Statul trebuie să recupereze aproape 1 milion de euro

Fostul președinte Klaus Iohannis fusese notificat de ANAF să dea înapoi banii pe casa din Sibiu. Imobilul a fost pierdut în instanță definitiv de soții Iohannis. Timp de 17 ani au închiriat această casă unei bănci comerciale. Casa a fost obținută pe acte false.

Potrivit unor surse, la jumătatea lunii august, familia Iohannis a primit o notificare prin care era informată că datorează 4,7 milioane de lei (circa 929.000 de euro). Suma reprezintă veniturile din chirii obținute pentru jumătatea de spațiu comercial retrocedat, între anii 2001 și 2015, și recuperat ulterior de stat.

"ANAF va proceda la inițierea acţiunii în Instanţă faţă de cei doi soţi şi va solicita suplimentar de plata sumei şi măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat", a mai declarat Adrian Nica.

"Cât va dura acest proces pe care îl inițiază şeful ANAF? Pentru că, la cum arată Justiţia în momentul de faţă... mai mult în pauză decât în activitate. S-ar putea să dureze câţiva ani de zile. Eu sper ca şeful ANAF să ia în calcul şi penalitățile rezultate din aceste întârzieri şi să actualizeze aceste datorii măcar cu rata inflației. Nu ştiu în ce măsură va găsi şeful Fisc-ului dreptate în Justiţie, rămâne de văzut...", a afirmat Adrian Negrescu, consultant economic, la Antena 3 CNN.