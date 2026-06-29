Anchetă la Maternitatea Giulești, după moartea unei femei însărcinate cu gemeni. Ar fi avut septicemie, iar medicii nu au tratat-o

Imagine de la Maternitatea Giulești. Foto: Spitalul Clinic "Prof. Dr. Panait Sîrbu" - Maternitatea Giulești / Facebook

Este anchetă la Maternitatea Giulești din Capitală, după ce o tânără de 36 de ani, însărcinată în 18 săptămâni cu gemeni, a murit la doar o zi după ce fusese trimisă acasă de medici. Familia femeii îi acuză pe aceștia că au lăsat-o să aștepte mai multe ore pe un pat de spital, în ciuda durerilor, și că au considerat că suferă doar un atac de panică deși ar fi avut deja septicemie.

Femeia ar fi încercat timp de 10 ani să devină mamă. Ar fi apelat și la tratamente de fertilizare și a reușit să rămână însărcinată cu gemeni, însă era vorba despre o sarcină cu risc. Au apărut însă complicații în jurul lunii a cincea de sarcină, motiv pentru care a fost internată timp de două săptămâni în spital.

Acolo a fost supusă unei intervenții care ar fi ajutat la menținerea sarcinii. La mai puțin de 24 de ore după aceasta, femeia a fost externată.

După ce a ajuns acasă, însă, a început să aibă dureri foarte puternice și sângerări, motiv pentru care a fost transportată înapoi la spital. Familia susține că medicii ar fi spus că este vorba doar despre un atac de panică, însă starea femeii s-a agravat foarte mult. Ulterior, aceasta a fost transferată la un alt spital, unde a și decedat.

Familia anunță că va depune o plângere penală pentru un posibil caz de malpraxis și cere dreptate pentru moartea femeii, dar și a celor doi copii.