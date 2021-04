Andreea Moldovan: ”Nu ascundem nimic! Nimeni nu stă și doarme liniștit și se uită la televizor!”

”Cu siguranță vor mai veni informații, pe măsură ce le primim. Vă dați seama că nu ascundem nimic. Este o situație tragică, trebuie să vedem și noi ce s-a întâmplat.

Vă dați seama că toată lumea comunică cu toată lumea! Este o situație absolut tristă! Vă dați seama că nimeni nu stă și doarme liniștit și se uită la televizor. Pe măsură ce primim rezultate în plus, facem mai mult. Toată lumea este consternată. Deci chiar se fac lucruri”, au fost declarațiile Andreei Moldovan după tragedie.

Trei pacienţi au murit, după ce au rămas fără oxigen la Spitalul Victor Babeş din Bucureşti

Cel puţin trei pacienţi au murit, după ce au rămas fără oxigen, într-o unitate mobilă de Terapie Intensivă aflată la Spitalul Victor Babeş din Bucureşti.

Totul s-a întâmplat, luni după-amiază, în jurul orei 17.00, la unitatea mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul Victor Babeş, acolo unde se aflau opt pacienţi bolnavi de COVID-19 şi care erau în stare gravă.

În urma unei erori la sistemul de oxigen al TIR-ului ce aparţine Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, ventilatoarele care îi ajuta pe pacienţi să trăiască s-au oprit.

Drept urmare, cel puţin trei pacienţi au murit, în timp ce ceilalţi cinci au fost transferaţi la alte spitale din Bucureşti.

La faţa locului s-au deplasat membri unei echipe tehnice, aceştia stabilind că presiunea oxigenului a fost mai mare decât limita permisă, motiv pentru care un sistem de siguranţă a blocat ventilatoarele.

Ceilalţi cinci pacienţi care au supravieţuit au fost puşi imediat pe butelii de oxigen, iar ulterior au fost transferaţi astfel: unul în interiorul Spitalului Victor Babeş, unul la Spitalul Floreasca, unul la Spitalul Bagdasar Arseni şi unul la Spitalul ROL 2 Militar.

Vlad Voiculescu, reacţie pe Facebook la tragedia de la Victor Babeş: "Condoleanțe familiilor îndurerate!"

Ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu a postat pe reţelele de socializare un mesaj după moartea celor trei pacienţi lăsaţi fără oxigen la Spitalul Victor Babeş. Mesajul a venit la doar câteva minute înainte de declarația prim ministrului Florin Cîţu de la Palatul Parlamentului.

"Azi în jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienții COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din București. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii și conducerea spitalului. Cinci dintre ei au fost transferați în siguranță.

Trei dintre ei, din păcate, nu au putut fi salvați. O anchetă penală este în desfășurare iar mâine voi solicita un control asupra problemelor tehnice care au dus aici. Condoleanțe pentru familiile îndurerate!", a scris, luni, Vlad Voiculescu pe Facebook.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal