Andrew Tate lansează noi acuzații din arest: "România este o țară comunistă"

Anterior le-a spus fanilor săi că s-a mutat la noi în țară fiindcă i-ar fi mai ușor să scape de acuzațiile de viol.

"România este o țară comunistă. Zero dovezi și zero probe doar suspiciuni.

Te vor închide în închisoare și încerca să te găsească vinovat de lucruri. Apoi îți vor risipi viața pe măsură ce eșuează.

Te eliberează ani mai târziu și nici măcar nu își cer scuze", acuză o nouă postare făcută pe pagina de Twitter a lui Andrew Tate.

Citește și: Motivul pentru care frații Tate au rămas în închisoare. Ce au descoperit procurorii

Romania is a communist country.



Zero evidence and zero proof only suspicions.



They will lock you in jail,



And try to find you guilty of things.



They will then waste your life as they fail.



Release you years later and not even apologize.