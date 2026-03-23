Angela Similea acuză că piesa “Casa mea” a fost folosită fără acordul ei într-o campanie a Distrigaz și DSU

Cântăreața Angela Similea a reacționat după ce refrenul piesei sale “Casa mea” a fost folosit într-o campanie de informare privind siguranța populației, inițiată de Distrigaz Sud Rețele în parteneriat cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), fără a-i cere acordul.

Într-o scrisoare deschisă, Angela Similea și-a exprimat sprijinul pentru campanie, dar a semnalat nevoia respectării muncii și a drepturilor artiștilor.

“Înainte de orice, vreau să spun că mă bucur atunci când muzica mea ajunge să însoțească inițiative care au un scop important, mai ales când este vorba despre siguranța oamenilor. Cred că astfel de campanii sunt necesare, pot salva vieți și pot avea un impact real.

Tocmai de aceea, aleg să privesc acest moment cu deschidere. În același timp însă, simt nevoia să subliniez, cu respect, că utilizarea acestui fragment s-a făcut fără a-mi fi fost cerut acordul”, a transmis artista.

Angela Similea nu a cerut retragerea materialului

Ea a clarificat că nu cere retragerea materialului și nu solicită vreo compensație: “Îmi doresc doar ca acest gest să fie un punct de plecare pentru mai multă atenție și dialog în relația dintre companii, instituții și artiști. Un simplu mesaj ar fi fost suficient pentru a transforma această situație într-o colaborare firească.

Sper ca acest demers să fie un prilej de reflecție, despre cât de important este să respectăm munca artistică și drepturile celor care creează, indiferent de context.

Muzica nu înseamnă doar sunet, ci și muncă, emoție și o legătură autentică cu publicul. Iar respectul pentru această muncă este, cred eu, esențial”, a mai precizat Angela Similea.

Ea a precizat că vrea ca mesajul campaniei să ajungă la cât mai mulți oameni și să își atingă scopul, dar a semnalat că își dorește o colaborare transparentă între artiști, companii și autorități:

“Artiștii trăiesc prin ceea ce oferă publicului, iar legătura dintre noi este una plină de emoții și bazată pe respect reciproc.

Îmi doresc ca mesajul acestei campanii să ajungă la cât mai mulți oameni și să își îndeplinească scopul pentru care a fost creat. În același timp, sper ca, pe viitor, colaborările dintre companii, instituții și artiști să fie construite pe transparență, comunicare și respect.

Vă mulțumesc vouă, celor care ați fost mereu alături de mine, și vă asigur că apreciez fiecare gând și fiecare trăire pe care o purtați mai departe prin muzica mea”, a mai precizat Angela Similea.