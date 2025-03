ANPC a găsit dezastru la spitalul din Suceava: Mâncarea era transportată cu liftul cu care se cărau gunoaiele

ANPC a găsit dezastru la spitalul din Suceava. Foto: Facebook/Cristian Popescu Piedone

Porţii mai mici, ustensile degradate și cântare fără verificare metrologică. Sunt doar o parte dintre neregulile descoperite de ANPC la Spitalul Judeţean Suceava. Mai mult, liftul cu care erau transportate alimentele, era folosit şi pentru aruncarea gunoaielor. Managerul spitalului susţine că nu există motive de îngrijorare şi se declară mulţumit de activitatea bucătăriei din cadrul unităţii medicale.

Cristian Popescu Piedone: Transport alimente și transport deșeuri, cu același lift alimentar? Păi d-aia arată în halul ăsta. Cărați și gunoaie și mâncarea bolnavului. Ia uite unde stă pâinea la dospit, ia uite ce mucegai aici.

Acestea sunt doar o parte dintre neregulile găsite de inspectorii ANPC în bucătăria Spitalului Judeţean Suceava. Pe lângă deficienţele legate de curăţenie, echipa condusă de Cristian Popescu Piedone a descoperit şi probleme în privinţa gramajelor porţiilor.

Cristian Popescu Piedone: Pulpa de pui ar trebui să aibă 100 de grame. Am luat una aleatoriu, are 60 de grame. (...) Trebuia să aibă 800 de grame finit și are 550. 18 kilograme de la gura bolnavului doar pentru masa de prânz, unde se duc? Asta e înșelăciune, ca să folosesc un cuvând mai frumos. Amendă în cuantum maxim, iar astea retrase, nu există dată, etichetă de expirare, congelare.

Deşi lista este lungă şi adună probleme de tot felul, managerul spitalului spune că nu există niciun lucru care să pună în pericol activitatea bucătăriei din spital şi sănătatea pacienţilor.

Dr Alexandru Calancea - manager spital: Nu sunt lucruri care să ne pună în pericol desfășurarea activității. Este un lift cu care se aduce materia primă din depozit, tot cu același lift se degajează bucătăria de resturile alimentare.

Mai mult, managerul susţine că de vină pentru problemele legate de mâncare sunt bugetele mici alocate porţiilor de mâncare, mai exact, 22 de lei per pacient.

Dr Alexandru Calancea - manager spital: În 2025 blocul alimentar va intra în proces de extindere și modernizare. Noi suntem foarte mulțumiți cu ceea ce se întâmplă la blocul alimentar.

Conducerea CJ Suveava așteaptă până mâine să vină cu un punct de vedere oficial cu privire la cele semnalate de ANPC.