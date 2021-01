Antena3.ro LIVE. Totul despre moda anului 2021, joi de la ora 15:00 cu designerul Silvia Șerban și Maria Coman

Oricum, niste schimbari semnificative. Sa reporti lucrurile devine o normalitate, nu mai plange nimeni ca-n Bridgerton ca nu poate sa mearga de 2 ori la un bal cu aceeasi rochie. Luxul se revinde, exista grupuri special dedicate, exista site-uri. Hainele ar trebui sa spuna mai multe despre noi, decat despre altii. Ce am invatat din 2020 si ce urmeaza in 2021, joi, la ora 15.00, la Antena 3 Live, cu Silvia Serban (apropo de reinventare, Silvia a facut anul trecut, undeva prin primavara, niste masti incluse in esarfe, excelente au fost si peste vara si in toamna).

Antena 3 a lansat joia, de la ora 15.00, un nou proiect, „antena3.ro LIVE, cu Maria Coman”, un format săptămânal de interviuri exclusiv online, care va aborda temele momentului şi le va analiza împreună cu cei în măsură să ofere răspunsuri.

Înregistrările dezbaterilor pot fi găsite și pe canalul de Youtube antena3ro.