”Anul viitor se va ieși masiv la pensie. Va fi deficit uriaș”. Profesorii amenință cu greva generală ”când va fi mai greu pentru elevi”

Profesorii amenință cu greva generală. FOTO Agerpres

Sistemul de învățământ se va confrunta în 2026 cu un val de pensionări fără precedent, a declarat luni Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI). El a avertizat că protestul de miercuri anunțat de mai multe confederații sindicale va fi doar începutul unei greve generale ”când va fi mai greu pentru elevi și părinți, din păcate.”

Simion Hăncescu a tras un nou semnal de alarmă privind situația din școli și acuză Guvernul că a adus sistemul de învățământ într-un punct critic. Declarațiile sale vin în contextul unui nou val de nemulțumiri care ar putea culmina cu declanșarea unei greve generale.

Liderul FSLI a spus că, în loc să se reducă numărul de elevi, clasele au devenit din nou supraaglomerate: „A crescut numărul elevilor la clasă, după ce ani de zile ne-am zbătut să fim la nivelul altor țări. Sunt și 38 de elevi la clasă.”

Hăncescu a criticat dur Guvernul condus de Ilie Bolojan, pe care îl acuză că „și-a bătut joc și de profesori, și de elevi”.

Președintele FSLI a susținut că presiunea asupra cadrelor didactice a devenit insuportabilă: „L-aș invita pe un politician să vină el să stea o oră în locul profesorului. Suntem sub apă, respirăm printr-un pai.”

Sindicalistul a avertizat că, începând cu anul viitor, sistemul se va confrunta cu un val de pensionări fără precedent: „Am semnale că anul viitor se va ieși masiv la pensie. Vor fi mii de pensionari. Va fi deficit uriaș.”

Hăncescu a adăugat că școlile funcționează deja cu personal insuficient și necalificat: „Avem deja 4.000 de necalificați. Suntem singura țară în care avem profesori fără studii.”

Liderul FSLI a subliniat că protestul anunțat pentru miercuri nu este decât începutul: „Protestul de miercuri va fi un pas către o grevă generală. Va fi, probabil, o grevă generală când va fi mai greu pentru elevi și părinți, din păcate.”

Nemulțumirea majoră în Educație rămâne salarizarea, mai ales în cazul profesorilor plătiți cu ora.

„Un profesor la plata cu ora e plătit ca un muncitor necalificat, cu 30 de lei pe oră.”, a susținut Hăncescu.

Sindicatele cer Guvernului Bolojan să majoreze salariul minim, amenințând cu proteste în caz contrar. De altfel, miercuri, când premierul Ilie Bolojan urmează să se întâlnească cu sindicatele și patronatele pentru a tranșa acest subiect spinos, reprezentanții sindicali au anunțat că vor ieși în stradă.

Peste 1,7 milioane de angajați din sectorul privat ar urma să fie afectați de înghețarea salariului minim, potrivit sindicatelor, ceea ce ar duce la o reducere semnificativă a puterii lor de cumpărare și, implicit, la consecințe serioase în economie.