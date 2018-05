Anunțul autorităților, în cazul copilului mort după ce ar fi mâncat shaorma. Ce arată analizele

Primele rezultate ale probelor prelevate din produsele alimentare sunt negative, în cazul copilului care a decedat după ce ar fi mâncat dintr-o shaorma la un fast-food din Bucureşti, iar în urma controlului la unitatea respectivă nu s-au găsit deficienţe atât de grave care să conducă la o situaţie de genul acesta, a declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES directorul DSVSA Bucureşti, Ovidiu Zvorişteanu.



"În data de 15 mai am fost notificaţi de personalul de la Matei Balş asupra situaţiei în care a decedat un copil de 3 ani şi jumătate, după ce ar fi mâncat dintr-o shaorma, care a intrat în şoc şi ulterior stop cardiorespirator, probabil în salvare. Noi am deplasat acolo un autolaborator al direcţiei şi personal tehnic sanitar veterinar, medici pentru prelevare de probe. În urma controlului la unitatea respectivă nu s-au găsit deficienţe atât de grave care să conducă la o situaţie de genul acesta, motiv pentru care s-au prelevat probe pentru examenul de laborator. Până acum pe alergeni nu a ieşit nimic pozitiv, nu au existat alergeni în produsele alimentare de origine animală sau non animală, respectiv legumele care se mai pun în shaorma", a precizat Zvorişteanu.



Acesta a menţionat că la începutul săptămânii viitoare vor ieşi toate buletinele de analiză, activitatea unităţii fiind suspendată până la finalizarea tuturor analizelor.



"Mai avem câteva rezultate, pentru că s-au recoltat destul de multe probe în jur de 15 probe de la alimente, iar unitatea a fost suspendată până când ies toate buletinele de analiză şi vedem cum merge cursul anchetei derulate de Misterul Sănătăţii. Vorbim de o anchetă epidemiologică care se desfăşoară atât la unitate cât şi la domiciliul copilului. Unitatea a fost suspendată tocmai pentru a derula toate analizele şi a avea certitudinea că produsele din acea unitate sunt salubre în cazul în care urmează să îşi reia activitatea. Ultimele buletine de analize vor ieşi luni sau marţi", a mai spus Zvorişteanu.



Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă în cazul unui copil care a decedat după ce ar fi mâncat dintr-o shaorma la un fast-food din Bucureşti, au precizat pentru AGERPRES surse judiciare.



S-a dispus efectuarea unei autopsii în cazul copilului, dar şi teste toxicologice complexe în cazul părinţilor, care au fost şi ei afectaţi.



Potrivit medicului Cătălin Apostolescu, de la Institutului de Boli Infecţioase "Matei Balş", este vorba de un băiat în vârstă de trei ani.



"Nu ştim care este cauza, este caz medico-legal. (...) S-a făcut probabil autopsia la IML. (...) În momentul de faţă e de competenţa Procuraturii. E vorba de un băieţel de trei ani jumătate, copilul a murit marţi. Părinţii sunt şi ei afectaţi", a declarat Apostolescu.