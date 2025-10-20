Anunţul Distrigaz pentru sute de oameni din zona blocului afectat de explozia din Rahova care așteaptă reluarea furnizării gazelor

În prima parte a zilei de luni a fost găsit sigiliul rupt, iar cercetările continuă la blocul morţii din Rahova. Sursa foto: Facebook/Info Trafic România

Realimentarea cu gaze naturale a clienţilor amplasaţi pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina din Sectorul 5 al Capitalei nu mai poate fi realizată deoarece perimetrul care este supus cercetărilor a fost extins de către autorităţi, a anunţat luni după-amiaza Distrigaz Sud Reţele.

În timp ce unii dintre supravieţuitorii din Rahova acuză că nu au primit ajutor din partea autorităţilor, sute de oameni din zona blocului afectat de deflagraţie stau fără gaze, întrucât realimentarea se amână. Anunţul a fost făcut de oficialii de la Distrigaz în această după-amiază.

"Lucrările de repunere în funcţiune a clienţilor amplasaţi pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, nu mai pot fi realizate, conform strategiei tehnice aprobate prin Hotărârea Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, nr. 15/19.10.2025, deoarece perimetrul care este supus cercetărilor a fost extins de către autorităţi. Această măsură este în vigoare până la o dată ce va fi comunicată ulterior de către autorităţile competente", a precizat compania de distribuţie.

Reprezentanţii companiei anunţaseră luni dimineaţa că Distrigaz Sud Reţele a primit aprobarea pentru reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor amplasaţi pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, cu excepţia imobilelor de pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2, strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3, Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2, Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, unde reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente.

Trei persoane au murit şi 20 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs vineri într-un bloc de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei. În prima parte a zilei de luni, 20 octombrie, a fost găsit sigiliul rupt, iar cercetările continuă la blocul morţii din Rahova.

