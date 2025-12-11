Apa este potabilă în mai multe localități afectate de criza din Paltinu. DSP Prahova anunță unde a ridicat restricțiile

Apa este potabilă în mai multe localități afectate de criza din Paltinu. Foto: Getty Images

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a ridicat, joi, restricţiile privind consumul apei în mai multe localităţi afectate de criza de la Paltinu, care a debutat în data de 28 noiembrie.

Conform unui comunicat de presă al DSP Prahova, evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemele Brebu, Telega, Breaza, Floreşti, Băicoi, Băneşti a arătat încadrarea parametrilor analizaţi în valorile admise conform normelor în vigoare.

"Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile OG 7/2023 art. 14 alin. 6 lit. c, vă precizăm că se ridică interdicţia de consum a apei impusă anterior de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Prahova şi precizată mai sus în sistemele Brebu, Telega, Breaza, Floreşti, Băicoi (excepţie Spitalul Orăşenesc Băicoi), Băneşti (apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat)", precizează sursa citată.

Prefectura Prahova explică, într-un alt comunicat, că pentru Spitalul Orăşenesc Băicoi restricţiile rămân în vigoare temporar, deoarece în reţeaua interioară a unităţii, într-un punct izolat, o probă nu s-a încadrat în limitele admise. DSP Prahova efectuează prelevări suplimentare, astfel încât activitatea medicală să se desfăşoare în condiţii de siguranţă.

"În ceea ce priveşte restul sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă afectate, până la confirmarea încadrării apei furnizate la nivelul acestora în parametrii de potabilitate, se menţine interdicţia de consum instituită anterior (interdicţie de consum pentru băut, gătit şi spălat)", subliniază DSP Prahova.

Ministrul Buzoianu a anunțat, miercuri, că raportul preliminar privind gestionarea situației a fost transmis procurorilor, iar directoarea ABA Buzău- Ialomița a fost demisă.

Conducerea județeană va decide mâine schimbarea directorilor considerați responsabili, în timp ce Florin Ghiță și-a depus demisia de onoare, iar Sorin Rândașu, oficial DSU, preia interimar funcția de director general. Întrebată dacă va demisiona, ministra Mediului a spus: „Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât. Voi continua reformele”.