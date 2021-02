Apel cutremurător de la rudele pacienţilor scăpaţi din incendiul de la Balş: "Suntem traumatizaţi. Avem nevoie de informaţii despre ei"

Sora unui pacient care a supravieţuit incendiului de la "Matei Balş" a declarat că se simte traumatizată din cauză că nu are informaţii despre starea de sănătate a fratelui ei despre care a aflat ieri că este în stare critică.

"La ora aceasta încă nu am reuşit să aflăm nimic. Primele informaţii ar fi ca este în stare critică, că este intubat şi ce are nu se vindecă.

Nu înţeleg cum s-a ajuns în această stare, când săptămâna trecută toate analizele erau bune, era în stare stabilă şi dintr-o dată, vineri noaptea era la terapie intensivă şi în stare critică", a spus sora pacientului trasferat la Spitalul Floreasca.

Femeia spune că neavând nicio informaţie nu ştie ce să facă, cum să facă în aceste momente cumplite pentru familia ei.

Potrivit acesteia fratele ei are 49 de ani şi în dimineaţa tragediei de la "Matei Blaş" acesta urma să fie externat după o intervenţie chirurghicală la esofag.

Sora pacientului : "Trăim cel mai mare coşmar că nu ştim nimic de el"

"Trăiesc cel mai mare coşmar, pentru că nu ştiu nimic, nu ştiu cum să aflu, să ne informeze de unde starea asta critică. Am tot sunat, asistentele nu au voie să ne dea nicio informaţie iar doamna doctor este ocupată cu stabilizarea pacienţilor", a mai spus sora pacientului salvat din incendiul de la Matei Balş.

"Nu pot să va descriu ce am simţit de dimineaţa când am auzit de decesul unui bărbat şi nu ştiam de unde şi câţi ani are. Am fost traumatizată şi în prezent. Din tot sufletul nostru rugăm să ne dea detalii despre cum s-a ajuns în starea asta", a mai spus sora pacientului.