Apel la 112 din blocul lui Liviu Dragnea. Poliția a descins de urgență

Se pare că reclamantul era supărat că erau prea mulți jurnaliști în fața domiciliului lui Liviu Dragnea și voia ca oamenii legii să alunge presa de la fața locului.

Persoana care a sunat la 112. și care a dorit să rămână anonimă, a afirmat că jurnaliștii tulbură ordinea și liniștea publică, potrivit stiripesurse.ro.

Liviu Dragnea a ieșit joi din penitenciar, după ce a ispăşit doi ani din pedeapsa de trei ani şi jumătate de închisoare. Magistrații Tribunalului Giurgiu au decis, joi, eliberarea lui Liviu Dragnea.

La ieșirea din penitenciar, Liviu Dragnea a declarat că această perioadă de doi ani şi două luni a fost plină de suferință, abuzuri şi umilință şi este convins că cea mai mare parte a populației a înțeles care a fost motivul condamnării sale.

„A fost o perioada de doi ani și două luni de chin şi suferință. Asta a fost aici abuzuri și umilință și cea mai mare parte a populației a înțeles astăzi de ce a trebuit să ajung aici.

Eu când am plecat România era o țară prosperă cu venituri mari pe care le aveau românii, o țară în care exista speranță, în care exista viitor. Din păcate, astăzi este o dictatură feroce, este afectată serios libera exprimare, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii.

„Eu mă consider deținut politic pentru că am intrat nevinovat”

Eu mă consider deținut politic pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut insistent în ultimele luni ca la instanță când se va judeca liberarea să-mi recunosc vinovăția ceea ce nu am acceptat pentru că se dorea să se valideze acel dosar politic.

Din păcate nu există opoziție. PSD a devenit un partid de operetă condus de oameni lași", a spus Liviu Dragnea la ieșirea din închisoare.

