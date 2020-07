Arafat: Nici nu s-a publicat Legea carantinării şi au început atacurile la mine. "Chiar aşa? Au votat toţi o Lege care dă putere absolută dr. Arafat?"

În plus, medicul Arafat susţine, în aceeaşi postare făcută pe o reţea de socializare, că "legea nu dă puteri supreme nici doctorului Arafat, şi nici unei alte persoane".

"In seara aceasta (joi seara - n.r.) s-a votat Legea pentru eipdemii si risc biologic. Multe dicutii, multe dezbateri si in final avem o legislatie care sa permita luarea unor masuri in lupta impotriva SARS-COV 2.

Arafat: Nici nu s-a publicat legea şi au început atacurile împotriva mea

Nici nu s-a publicat Legea si au inceput atacurile impotriva ei si a persoanei mele parca eu sunt cel care a scris-o singur, a dezbatut-o singur si a votat-o singur. Incercarea de a lega cu orice pret numele meu de orice este negativ si orice este neplacut in relatie cu COVID-19 este evidenta, mai ales in ultima perioada.

Am auzit cum cineva isi batea joc de un termen folosit de noi in ultima perioada, si anume “comandantul actiunii”, zicand ca este o inventie care nu se regaseste in legislatie. De fapt termenul se refera la persoana care coordoneaza integrat actiunea de raspuns si se regaseste in Hotararea de Guvern numarul 557 din 2016.

Termenul se refera la cel care comanda interventia la nivel judetean, acesta fiind de regula inspectorul sef ISU sau chiar prefectul, iar la nivel national termenul se refera la seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau persoana care il inlcouieste, de regula aceasta fiind inspectorul general al IGSU. In cadrul noii legi, s-a dorit ca sa fie trecut direct seful DSU sau persoana desemnata in locul de a scrie comandantul actiunii, ce in final nu schimba modul de lucru stabilit in domeniul situatiilor de urgenta.

Raed Arafat: Chiar aşa? Au votat toţi o Lege care dă putere absolută dr. Arafat?

Doar o citire atenta a Legii poate clarifica cititorului ce parghii de control sunt si ce face fiecare persoana sau institutie. De exemplu:

1. Internarea pacientului se face la recomandarea medicului si prin act emis de Directia de Sanatate Publica in cazul in care acesta refuza internarea, iar medicul fiind de parerea ca acesta trebuie sa fie internat in cazul unei boli contagioase. Iar aici vorba nu este despre COVID 19, regula fiind una generala in cazul bolilor transmisibile. Deci dr. Arafat nu decide nimic in aceasta privinta. Protocoalele medicale sunt realizate de specialistii Ministerului Sanatatii si nu de DSU.

2. Carantinarea individuala a persoanelor suspecte se face de catre personalul Directiei de Sanatate Publica prin act emis pentru fiecare persoana, deci din nou nu dr. Arafat decide acest lucru, si nici nu da aprobarea in acest sens.

3. Izolarea la domiciliu a persoanelor pozitive poate fi decisa de medic in conditia in care riscul de a infecta pe alte persoane este redus. Din nou, nu dr. Arafat decide acest lucru.

Cum se face carantinarea

4. Carantinarea persoanelor care vin din alte tari poate fi decisa de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, format din ministri, secretari de stat si sefi de institutii, in baza unei analize a grupului de suport tehnico-stiintific, in care sunt peste 15 persoane inclusiv epidemiologi si medici de boli infectioase. Deci, nu dr. Arafat decide acest lucru de capul lui.

5. Dr. Arafat poate semna un ordin de detasare, dar acest lucru poate fi semnat si de ministrul Sanatatii sau de conducatorul unei institutii.

6. Dr. Arafat poate semna ordinul de carantina pe o zona anume pe baza recomandarii directiei de sanatate public judeteana sau a Municipiului Bucuresti si a votului de aprobare al comitetului judetean pentru situatii de urgenta sau al mun. Bucuresti, precum si al avizului Institutului de Sanatate Publica (INSP) din cadrul Ministerului Sanatatii. Cu alte cuvinte, dr. Arafat nu poate semna astfel de ordin de capul lui pana nu are propunerea Dir. de Sanatate Publica, acordul Comitetului Jud. Pentru Situatii de Urgenta si avizul INSP.

Totodata, astfel de ordin trebuie validat in termen de 48 de ore de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Legea stabileste si criteriile pe baza carora se iau astfel de decizii.

7. Toate deciziile luate in baza acestei legi pot fi contestate in instanta astfel incat deciziile sa fie anulate daca un judecator considera acest lucru necesar.

In concluzie, Legea nu da puteri supreme nici dr.-ului Arafat si nici unei alte persoane. Doar ca aceasta ne permite sa putem actiona prompt si sa putem lua decizii bazate pe analize si recomandari fara pierdere de timp.

Incercarile de a spune ca tot ce se face in lupta cu acest virus este un abuz si nejustificat, incercand sa se lege acest aspect de o persoana sau doua, reprezinta o incercare de dezinformare a populatiei si de a mentine in continuare un curent de opinie negativ fata de orice actiune luata la nivel de autoritati.

Problema COVID-19 este una complexa fiind necesara conlucrarea intre noi toti, de la autoritati la fiecare individ. Important este informarea corecta si ignorarea minciunilor si a stirilor ce nu pot fi confirmate din surse credibile!", a scris medicul Raed Arafat pe pagina sa de Facebook.