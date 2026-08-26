Asociațiile Bolnavilor de Cancer, anunţ alarmant: Am identificat 3 medicamente care lipsesc, alte 8 cu discontinuități de lungă durată

Asociațiile Bolnavilor de Cancer, anunţ alarmant: Am identificat 3 medicamente care lipsesc şi alte 8 – cu discontinuități de lungă durată. Sursa foto: Getty Images

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) avertizează miercuri că lipsa și întreruperile în aprovizionarea cu medicamente oncologice pun direct în pericol sănătatea şi viața pacienților. Organizația solicită autorităților să verifice de urgență disponibilitatea tratamentelor pentru cancer, publicarea transparentă a stocurilor și a discontinuităților, dar și găsirea unor soluții rapide de aprovizionare pentru medicamentele care lipsesc sau riscă să nu mai fie disponibile.

Într-o scrisoare deschisă adresată premierului demis, Ilie Bolojan, și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, federația afirmă că, în numai 24 de ore, organizațiile sale membre au identificat trei medicamente care nu ar fi disponibile și alte opt în cazul cărora ar exista discontinuități repetate și de lungă durată, potrivit Agerpres.

"În urma declarațiilor publice potrivit cărora în oncologie nu ar exista lipsuri de medicamente sau că, în anumite situații, unele dintre acestea doar «se achiziționează mai greu», considerăm că avem obligația să vă prezentăm realitatea pe care o trăiesc pacienții.

În numai 24 de ore, în urma informațiilor primite din teritoriu de la asociațiile noastre membre, am identificat 3 medicamente care lipsesc și alte 8 medicamente cu discontinuități repetate și de lungă durată, situații care determină amânarea tratamentelor și pot pune în pericol sănătatea și viața pacienților oncologici. Lista oficială de discontinuități a ANMDMR confirmă probleme de aprovizionare pentru mai multe substanțe active utilizate în oncologie și hemato-oncologie. Aceasta este realitatea din spitale și din viața pacienților", s-a transmis în comunicatul FABC.

Solicitările FABC către şeful CNAS şi premierul României:

Verificarea de urgență, la nivel național, a disponibilității medicamentelor oncologice, inclusiv a celor cu discontinuități repetate; Publicarea transparentă a situației stocurilor și a discontinuităților pentru medicamentele esențiale din oncologie; Identificarea imediată a soluțiilor de aprovizionare pentru medicamentele care lipsesc sau pentru care există riscul întreruperii tratamentelor; Clarificarea situației terapiilor aprobate, dar care nu sunt încă efectiv accesibile pacienților; Instituirea unui mecanism permanent de dialog cu organizațiile de pacienți, astfel încât autoritățile să afle în timp real problemele existente în teritoriu.

"România înregistrează cea mai mare rată din Uniunea Europeană la mortalitatea tratabilă"

În document s-au mai subliniat următoarele aspecte: "Accesul limitat la servicii medicale şi prevenţie continuă să afecteze comunitățile rurale din România, unde bolile cronice sunt adesea diagnosticate târziu și nu întotdeauna tratate corespunzător. Sistemul de sănătate din România continuă să funcționeze reactiv, cu prea puține resurse și atenție dedicate prevenției și depistării precoce, deși bolile cardiovasculare sunt responsabile pentru mai mult de jumătate din mortalitate.

În plus, România înregistrează cea mai mare rată din Uniunea Europeană la mortalitatea tratabilă, adică decese care ar fi putut fi evitate prin diagnostic timpuriu și tratament adecvat. (...). Pacientul este unul dintre cele mai sensibile barometre ale funcționării sistemului de sănătate. El știe primul când un medicament lipsește, când o investigație nu poate fi efectuată și când un tratament este amânat.

La toate acestea se adaugă o altă situație greu de acceptat: există medicamente care au parcurs etapele de evaluare și au fost introduse prin acte normative în cadrul de compensare, dar pentru care accesul efectiv al pacientului întârzie din motive administrative sau birocratice.

Pentru administrație, acestea pot fi proceduri, termene și documente. Pentru pacientul oncologic, timpul se măsoară în șanse de supraviețuire. Noile terapii pot face diferența între progresia și controlul bolii, între o viață marcată de suferință și una cu o calitate mai bună și, în anumite situații, între viață și moarte".

Conform Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, aceste probleme conduc la amânarea tratamentelor și pot reduce șansele pacienților de a controla evoluția bolii. Reprezentanții federației susțin că lista oficială a Agenției Naționale a Medicamentului confirmă dificultăți de aprovizionare pentru mai multe substanțe folosite în oncologie și hemato-oncologie.

FABC contestă declarațiile publice potrivit cărora medicamentele oncologice nu ar lipsi Federația contestă declarațiile publice potrivit cărora medicamentele oncologice nu ar lipsi sau doar s-ar achiziționa mai greu. Organizația cere autorităților să clarifice dacă există riscul ca accesul la tratament să fie limitat ori amânat din cauza lipsei resurselor financiare.

O altă problemă semnalată o reprezintă întârzierea accesului efectiv la terapii care au fost evaluate și introduse în cadrul de compensare, dar care nu ajung încă la pacienți din motive administrative sau birocratice.

"Pentru un pacient cu cancer, o discontinuitate de câteva săptămâni nu înseamnă o simplă problemă de aprovizionare. Înseamnă tratament amânat, boală care poate progresa și șanse terapeutice pierdute", s-a mai menţionat în scrisoarea semnată de președintele federației, Cezar Irimia.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer subliniază că pacienții nu cer privilegii, ci acces neîntrerupt la tratament, și solicită autorităților să verifice situația din spitale și farmacii înainte de a afirma că medicamentele oncologice sunt disponibile.

"Domnule prim-ministru, nu vă cerem privilegii. Vă cerem dreptul la tratament și la viață. Vă rugăm să tratați acest apel cu urgența pe care o impune situația pacienților oncologici din România. Și vă cerem ca, înaintea oricărei declarații potrivit căreia «medicamentele nu lipsesc», să verificați, în mod real, situatia din spitale și din farmaciile în care pacienții își caută tratamentele.

Nu vrem să mai fim pacienții care așteaptă. Nu vrem să mai fim pacienții care caută medicamente dintr-un spital în altul. Nu vrem să mai fim pacienții cărora li se spune să revină peste o săptămână, o lună sau «când va veni medicamentul».

Cancerul nu așteaptă. Și nici pacienții nu mai pot aștepta. Vă adresăm un apel disperat, dar în același timp responsabil: nu permiteți ca lipsa medicamentelor, subfinanțarea sau întârzierile administrative să decidă cine primește la timp șansa la tratament și cine nu. Nu vă puneți, prin inacțiune, semnătura pe certificatele noastre de deces", s-a mai precizat în comunicatul FABC.