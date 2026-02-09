Au fost depuse ofertele pentru “Autostrada Albastră a României”: Fast Danube 2 va face Dunărea navigabilă 340 de zile pe an

2 minute de citit Publicat la 16:24 09 Feb 2026 Modificat la 16:24 09 Feb 2026

“Fast Danube 2” este unul dintre cele mai importante proiecte strategice ale României. FOTO: Hepta

Reprezentanții Ministerului Transporturilor anunță că au fost depuse ofertele pentru proiectarea și execuția proiectului “Fast Danube 2”, așa numita “Autostradă Albastră a României”.

Potrivit secretarului de stat din Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu, “Fast Danube 2” este unul dintre cele mai importante proiecte strategice ale României, ce are ca obiectiv principal modernizarea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării, în vederea creșterii practicabilității acestei “autostrăzi albastre” tot timpul anului.

Astfel, pentru proiectarea și execuția acestui proiect au fost depuse 2 oferte: Van Oord Dredging and Marine Contractors BV și Concivia SA împreună cu 4 asociați.

“Sectorul comun româno-bulgar este cel mai lung sector transfrontalier al Dunării (~470 km) și parte integrantă a coridorului de transport Rin - Dunăre din cadrul rețelei TEN-T, reprezentând “autostrada pe apă” sau “autostrada albastră” de la vest la est și conectând România cu restul Europei Centrale și de Vest”, potrivit lui Ionel Scrioșteanu.

Proiectul va asigura un traseu predictibil tot timpul anului

Acesta a precizat că "Fast Danube" va asigura un transport predictibil tot timpul anului, ~340 zile/an, spre deosebire de situația actuală, în care navigabilitatea este posibilă pentru 280 zile/an, pe:

Sectorul dintre kmf 845,5 (Gura râului Timoc) și kmf 610 (amonte portul Somovit), întreținut de administrația de cale navigabilă din România - AFDJ Galați;



Sectorul dintre kmf 610 (amonte portul Somovit) și kmf 375 (aval portul Silistra), întreținut de administrația de cale navigabilă din Republica Bulgaria – EAEMDR Ruse.

Principalele lucrări prevăzute în termen de 24 luni (maxim până la 31.12.2028) sunt: lucrări de dragaj capital a căii navigabile în 12 puncte din România și Bulgaria, pe o lungime șenal de 110 km;

lucrări de inginerie rigide: epiuri (9 buc) și chevroane;

lucrări de inginerie morfologică pentru realizarea unor insule artificiale;

lucrări de consolidare de mal (5.450 metri)

reprezentând o intervenție minimă asupra cursului natural al Dunării, zonei de biodiversitate și adâncimii minime pentru transportul naval pe Dunăre.

Investiții de 170 de milioane euro

Principalele obiective ale proiectului sunt: deblocarea circulației fluviale și stimularea transportului fluvial eficient; creșterea atractivității transportului fluvial ca alternativă sustenabilă; reducerea presiunii asupra infrastructurii rutiere prin transferul transportului de mărfuri către transportul naval; reducerea timpului și costurilor pentru transportul de marfă; consolidarea rolului Portului Constanța și poziționarea acestuia ca nod strategic de transport (lider) în regiunea de sud-est a Europei.

Valoarea obiectivului de investiții este de aproximativ 170 milioane euro, iar sursa de finanțare este asigurată din fonduri europene nerambursabile prin cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF) și cofinanțat din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

“Fast Danube” este un proiect comun realizat prin colaborarea dintre autoritățile din România și Bulgaria, respectiv AFDJ Galați (RO) și IAPPD Ruse (BG).