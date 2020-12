Aurora Boreală și vacanțe exotice pe Calea Victoriei. Evenimentul de neratat din București!

În cadrul proiectului “Off Course”, realizat cu sprijinul One Night Gallery, mai mulți tineri artiști români au recreat în centrul Bucureștiului vacanțe exotice și chiar Aurora Boreală, arătând astfel că 2020 nu a fost doar OFF, ci și ON.

Așadar, între 1 decembrie și 2 ianuarie, Calea Victoriei prinde viață prin intermediul lucrărilor de artă care reimaginează Bali, Madagascar, Ibiza, Insulele Comore sau Chile. Campania inițiată de Glo are menirea de a ne demonstra că întotdeauna putem avea perspective diferite și că ne putem bucura de ele, oricât de contradictorii ar părea.

„Toți am cam gândit &more în 2020: am fost responsabili și ne-am anulat planurile, dar am și inventat tot felul de experiențe alternative. 2020 ne-a forțat să ne obișnuim cu contradicțiile, iar campania glo ne ajută să descoperim plăcerea acceptării lor. glo propune OFF COURSE, prima campanie care demonstrează noul spirit al brandului: cu o mentalitate &more, ne putem bucura oricând de plăceri contradictorii, chiar și în 2020”, a declarat Alina Câmpanu, BAT glo Senior Manager, România și Ucraina.

Destinații exotice pe Calea Victoriei

Așadar, acum nu mai trebuie să alegeți o singură opțiune, ci le puteți avea pe toate chiar în București, prin talentul unor artiști români.

Expoziția stradală este curatoriată de One Night Gallery, iar arta și destinațiile exotice la care nu am ajuns anul acesta se reunesc pe Calea Victoriei, în perioada 1 decembrie 2020 – 2 ianuarie 2021, pe următorul itinerar: Ioana Trușcă și Time Studio/Bali la Hotel Radisson , Stella Caraman / Madagascar la Zaganu Craft Beer Bar, Rizi Studio / Tokio si Aural Eye - Ibiza la Galeria 1001 Arte, Raluca Băraru la Hotel Novotel / Bali, Les Ateliers Nomad / A1, Noetic la Continental /InsuleleComore și Ana Banica/ Chile la Hilton.





Aurora Boreală în Piața George Enescu

Aurora Boreală luminează Bucureștiul între 4 si 9 decembrie, demonstrând cum ne putem bucura și de liniștea orașului, și de agitația naturii. Senzaționalul fenomen astral e recreat de glo în plină iarnă, ca să putem simți cu toții că plăcerile nu se mai contrazic dacă nu mai trebuie să alegem între ele.

În 2020, multe planuri s-au schimbat sau au picat complet, dar asta nu înseamnă că nu ne putem bucura de experiențe neconvenționale, precum acesta. Pentru ca evenimentul să fie spectaculos și sigur, vă rugăm să vă protejați și să respectați toate recomandările autorităților.

Miniseria OFF COURSE pe internet

Proiectul “Off Course” a fost lansat deja în mediul online, pe 28 noiembrie, acolo unde trei echipe formate din Cătălin Bordea & Ana Morodan, George Piștereanu & Christina One, Cuza & Alexandra Gavrilă au transformat dorințele neîmplinite în 2020 în experiențe neconvenționale pentru 3 fani glo.

Matei Dima (BRomania) a setat provocările și ritmul alert al competiției, ca gazdă a show-ului, iar rezultatul poate fi urmărit pe canalele de social media glo: Instagram @glo_romania, glo.ro și glocircle.ro.