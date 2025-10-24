Autostrada A7 avansează. Șoferii vor putea circula pe mai mulți km de autostradă prin deschiderea nodului rutier de la Spătaru

<1 minut de citit Publicat la 15:42 24 Oct 2025 Modificat la 15:44 24 Oct 2025

Breteaua de descărcare a Lotului 2 în DN2 Spătaru este aproape finalizată. Sursa foto: Captura video

Șantierul Autostrăzii Moldovei A7 avansează, în condițiile în care nodul rutier Spătaru, situat în zona Buzău Vest, va fi deschis circulației în doar câteva zile. Noile bretele de descărcare și urcare din DN2 vor putea fi folosite, șoferii câștigând 5 kilometri în plus de autostradă și o conexiune mai rapidă între Buzău și Focșani, potrivit Ziarul de Vrancea.

Breteaua de descărcare a Lotului 2 în DN2 Spătaru este aproape finalizată, urmând ca traficul să fie deschis simultan pe toate celelalte bretele ale nodului rutier.

În paralel cu finalizarea bretelei principale, antreprenorul a efectuat lucrări la bretelele exterioare ale nodului rutier, astfel încât traficul de pe DN2 să poată fi deviați complet pe aceste segmente.

Această reorganizare va permite continuarea lucrărilor la corpul autostrăzii, fără întreruperi cauzate de traficul intens din zonă.

După deschiderea oficială a bretelelor:

- dinspre Buzău Vest, traficul va intra pe A7 spre Ploiești,

- dinspre Spătaru, circulația va intra pe A7 spre Focșani, iar ulterior, prin autostradă, se va putea reveni spre DN2 Buzău Vest.

Autoritățile estimează că deschiderea totală a traficului în zona nodului rutier Spătaru va avea loc cel târziu la începutul lunii decembrie 2025, în funcție de condițiile meteo și ritmul final al lucrărilor de marcaj și semnalizare rutieră.