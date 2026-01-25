Avertizare de la ANM: Cod galben de vânt, ploi și viscol. La munte, rafalele vor depăși 100 de kilometri/h

Publicat la 10:47 25 Ian 2026 Modificat la 12:19 25 Ian 2026

Avertizarea ANM e valabilă până marți. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o avertizare meteo de cod galben de vânt, ploi și viscol, valabilă pentru mai multe regiuni din țară, până marți dimineața.

Astfel, în vestul țării, ANM a emis cod galben de vânt, care va fi valabil până luni dimineața.

„În Banat, sudul Crișanei și în Carpații Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70

km/h, iar la altitudini în general de peste 1700 m rafalele vor depăși 90...100 km/h”, se arată într-un comunicat al ANM.

De asemenea, va fi cod galben de ploi în vestul și sudul țării.

Astfel, În intervalul 26 ianuarie - 27 ianuarie (marți), ora 10:00, vor fi „precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei și mixte în zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură, favorizând

topirea stratului de zăpadă”.

„Se vor acumula 20...35 l/mp și local peste 40 l/mp. La altitudini în general de peste 1700 m va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20...30 cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70...90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m”, precizează ANM.