Gabriel Biriș: ”Azi noapte, pe autostradă, incident de noaptea minții” cu un echipaj de poliție

”Azi noapte, pe la 23:00 pe autostradă, incident de noaptea minții...

Pe banda 2, cam cu 20km înainte de Cernavodă, un Duster de politie mergea cu girofarul aprins, puțin cu sub viteza legală. Pe banda 2, deși nu avea mașini pe banda 1!

L-am ajuns și deranjat de girofar, i-am dat semnal sa treacă pe banda 1. Pur si simplu ma orbea, nu știu daca realizați cat de puternice sunt luminile alea... Nu s-a dat, nici nu a stins girofarul, decât după vrea câțiva km.

Am trecut pe banda 1 si am mers liniștit în spatele lui. Înainte de podul de la Cernavodă, le-a aprins din nou și m-a tras pe drepta, pe banda de urgență (deși era trafic destul de intens).

Polițistul a venit la mine si m-a întrebat de ce îl urmez.

I-am răspuns că nu îl urmăresc și ca merg acasă, la București.

M-a întrebat de ce ceilalți merg încet și nu l-au urmărit.

I-am zis sa îi oprească sa îi întrebe, că nu știu...

L-am întrebat și eu de ce pune în pericol traficul cu girofarul pornit, orbind pe ceilalți șoferi și de ce folosește banda 2 când nu depășește.

A renunțat imediat să mai ceară actele, mi-a recomandat însă sa conduc prudent...

Asta nu e prevenție!

PS. Până la București am mai văzut două mașini de politie, fără girofar, pe banda 1, cu 100km/h, care temporizau traficul destul de intens.

Asta e prevenție. Siguranță și încredere, zic...

PS2. Cele mai multe accidente se întâmplă pe autostrada exact pentru că unii folosesc banda 2 fără motiv, deși scrie cât se poate de clar în Regulament că banda 2 e doar pentru depășiri, iar după ce depășim avem obligația să revenim pe banda 1. Evident, unii sunt și prea agresivi...

PS3. Pe bd Aviatorilor, după statuie, mergeam pe banda 1, am observat ca o mașină era oprită, am dat semnal și m-am dus pe banda 2. Din spate, un puști cu un cazan de BMW îmi da flash-uri, după care ma depășește rapid prin dreapta! Am frânat să îi fac loc sa revină în fața mea, că banda 1 era blocată chiar acolo, a intrat "la mustață". L-am urmărit cu flash-uri în speranța ca în Charles de Gaulle e poliție și ne oprește. Nu era! Mulți nebuni pe șosele...” scrie Gabriel Biriș pe o rețea socială.

