Cum amenajezi o baie potrivită pentru copii – reguli de care să ții cont

Prin urmare, decorul ales este indicat să răspundă atât nevoilor tale ca adult, cât și ale copiilor. De la culorile și decorațiunile pentru care optezi, până la mobilier și accesoriile sanitare, designul băii este recomandat să fie nu doar amuzant și plăcut din punct de vedere estetic, ci și funcțional.

Vârsta celor mici, pasiunile pe care le au și personalitatea lor sunt unele dintre aspectele pe care e bine să le iei în calcul atunci când amenajezi o baie pentru ei. Totodată, reține că odată ce cresc, copiii au alte interese și gusturi și poate va fi nevoie să schimbi designul ales inițial, așa că ar trebui să fie ușor de modificat. În cele ce urmează, te invităm să descoperi câteva reguli care te vor ajuta să faci alegeri inspirate.

Ai grijă ca baia să fie un loc sigur pentru copii

Primul lucru la care ar trebui să te gândești atunci când amenajezi o baie pentru copii este să creezi un spațiu în care aceștia să fie în siguranță. În primul rând, ia în calcul că este un loc în care cei mici pot aluneca ușor. Prin urmare, ai grijă să cauți gresie pentru interior , folosită pentru podea, mată, nu lucioasă, pentru o mai bună aderență. În plus, gresia mai are și avantajul că se curăță ușor (lucru esențial când ai copii), există în foarte multe culori, deci vei găsi ușor ceva potrivit pentru baia ta și prețul nu este, nici pe departe, prohibitiv. Pentru un plus de siguranță, utilizează și covorașe antiderapante.

Apoi, alege mobilier cu marginile rotunjite, deoarece copiii se pot lovi în muchiile ascuțite, evită suporturile din sticlă, iar dacă vrei să montezi o cabină de duș, asigură-te că este dotată cu geam securizat. Un astfel de geam este rezistent chiar dacă se întâmplă vreun accident și nu se va sparge în fragmente periculoase. Totodată, ca să ai un control mai bun asupra temperaturii apei, montează baterii de duș cu termostat. Un alt aspect important este să depozitezi produsele pentru îngrijirea corporală, de make-up, parfumurile, cremele, în dulapuri cu siguranțe, pe care copiii să nu le poată deschide. De asemenea, nu uita de coșuri, lădițe pentru depozitarea jucăriilor și a hăinuțelor, covorașe care ar trebui să fie din materiale ecologice, cât mai puțin toxice, pentru că cei mici pot dezvolta foarte ușor diverse alergii.

Alege accesorii și mobilier la care copiii să aibă ușor acces

O baie potrivită pentru copii presupune și ca ei să poată avea acces ușor la chiuvetă, cadă, toaletă. Așadar, este important ca în încăpere să existe un scăunel sau o treaptă înălțătoare pe care se pot urca ca să se spele pe dinți. Apoi, o bară pentru prosoape la care să ajungă și ei este la fel de folositoare. Un aspect important este înălțimea toaletei, care este indicat să fie în jurul a 38 de centimetri.

Cabinele de duș ocupă spațiu mai puțin decât o cadă, dar pentru copii, aceasta din urmă este mai potrivită pentru că este locul confortabil în care se pot juca. Dacă optezi totuși pentru o cabină de duș, asigură-te că are accesorii a căror înălțime se poate ajusta. În această situație, însă, ai grijă ca în baie să existe și o cădiță din plastic.

Creează o atmosferă plăcută în baie

Copiii nu vor intra în baie nici ca să se relaxeze după o zi obositoare, nici ca să asculte muzică sau să citească vreo carte. Pentru ei, este un spațiu în care se pot juca. Ei vor duce lupte cu personaje imaginare, vor naviga peste mări și țări, vor cânta și se vor bălăci împrăștiind apa peste tot. Viu colorată, cu personaje din desene animate sau filme pentru copii, rățuște, peștisori, perdeaua pentru duș este, prin urmare, un accesoriu care nu poate lipsi din baia pentru copii. Experții în design interior recomandă mobilierul alb pentru baia copiilor, pentru ca el să poată contrasta cu alte accesorii colorate din încăpere.

Pentru faianța de pe pereți poți opta pentru verde sau albastru, pentru că în mintea celor mici aceste culori sunt asociate cu cerul, marea sau oceanul. Nu uita să aduci în baie și soarele, adică un pic de portocaliu sau galben și folosește suporturi pentru săpunul lichid, periuțe sau savoniere în forme de animale și plante. Cei mici vor iubi un mediu în care își pot crea propriile povești și în care vor putea simți magia.

Decoruri amuzante, ca să-i înveți că igiena este importantă

Foarte mulți părinți se confruntă cu situații în care copiii lor refuză cu încăpățânare să-și facă periajul dinților de cel puțin două ori pe zi, să facă duș sau să se spele pe cap. Psihologii spun că există trei modalități eficiente prin care poți să-ți înveți copilul că igiena personală este importantă:

nu îi impune să facă ceva – de multe ori adulții încearcă să-i oblige pe cei mici să acorde atenție spălatului pe dinți, mergând pe principiul „Faci așa, că așa îți spun eu!” ; specialiștii recomandă să renunți la acest obicei dacă îl ai, mai ales atunci când copilul tău este foarte sensibil, pentru că această atitudine îl va determina să se retragă în sine și să refuze și mai tare să facă ce-i spui; în schimb, este indicat să îi vorbești ca de la egal la egal și să îi explici de ce este importantă igiena personală;

negociază cu cel mic – în relația cu un copil, este esențial să-i transmiți următorul mesaj: „Da, realizez că ești o ființă puternică, așa că hai să facem un pact!” ; este o formă prin care copilul va înțelege că, dacă nu face anumite lucruri, nu mai are anumite avantaje nu pentru că îl pedepsești, ci pentru că nu a respectat înțelegerea;

inspiră-l să facă ce-i spui – copiii sunt atrași de povești, de locuri magice, iar ca părinte este indicat să alegi decorațiuni amuzante, inspirate de personaje din cărți sau desene animate, tocmai pentru a-i stimula să se spele pe dinți sau pe cap; apoi, dacă observi că cel mic manifestă un interes deosebit pentru natură, călătorii ori muzică, poți alege o tematică pentru baie în acest sens; de asemenea, poți opta pentru periuțe de dinți haioase, prosoape și halate de baie cu imprimeuri cu animale.

Amenajarea băii pentru copii poate fi o provocare, mai ales atunci când încerci să-i convingi că este important să aibă grijă de dinții lor sau că spălatul pe cap nu este un moft. Ținând cont de vârstă și interesele pe care le manifestă pentru anumite domenii, poți crea o lume magică în care ei să se simtă bine. Reține că, dincolo de aspectul estetic, designul băii trebuie să fie și funcțional, așa că ai grijă că e un spațiu sigur pentru cei mici, că accesul la toaletă sau lavoar este facil și că există și spațiu pentru depozitarea jucăriilor.