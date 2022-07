Un bărbat din Bucureşti vrea să se facă avocat la aproape 90 de ani: "Ce o vrea Dumnezeu"

La cei aproape 90 de ani ai săi, domnul Marin Ghiţă e pregătit sufleteşte să meargă la instanţă în robă.

Chiar dacă mai are de trecut câteva hopuri şi câţiva ani îl despart de visul său, seniorul e gata să se lupte până la capăt ca să se vadă în barou.

"Da, îmi doresc să reintru în câmpul muncii ca avocat. De ce nu? Mă simt bine, sunt sănătos. Ce o vrea Dumnezeu. M-am pregătit. Istorie ştiu şi eu. Orice m-ar îndrepta pot să răspund. Nu am mai făcut facultate. Ca să vă spun cinstit, am fost orfan şi am făcut după posibilităţile mele", a declarat bărbatul.

După ce au scăpat bacalaureat, absolvenţii trec prin noi emoţii la examenul de admitere la Facultatea de Drept.

Mulţi dintre candidaţi susţin că şi-au dorit de mici să dea la această facultate şi s-au pregătit suficient pentru a-şi vedea visul cu ochii.

La Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti sunt 285 de locuri, pentru care se luptă 1251 de absolvenţi de liceu.