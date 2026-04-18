Bărbatul care a furat o țeavă și un robinet de la Spitalul Pantelimon a fost arestat preventiv

1 minut de citit Publicat la 20:05 18 Apr 2026 Modificat la 20:05 18 Apr 2026

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” din București | Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Bărbatul care a provocat, joi seara, distrugeri la un rezervor de oxigen din curtea Spitalului „Sf. Pantelimon” din Sectorul 2 al Capitalei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, anunță Poliția Capitalei.

Inițial, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Incidentul a fost semnalat joi seara, în jurul orei 19:30, când reprezentanții spitalului au sunat la 112.

Rezervorul de oxigen a fost avariat, iar până la remedierea problemei, butelii de oxigen au fost trimise la spital.

Timp de câteva ore, bolnavii de la terapie intensivă, inclusiv bebeluși, au fost oxigenați manual de cadrele medicale. Defecțiunea ar fi apărut în urma unei avarii la sursa de oxigen, iar cauza exactă este încă în curs de stabilire.

Ministerul Sănătății transmite că a fost direcționată la spital o autospecială ISU cu rezerve de oxigen (6 butelii de 10 l și 7 de 5 l).

Managerul spitalului a declarat că alimentarea cu oxigen a fost reluată între timp, după aproximativ trei ore de la apariția problemei. De asemenea, acesta spune că de vină ar fi un individ rău intenționat.

În perioada în care sistemul nu a funcționat, personalul medical a fost nevoit să intervină manual pentru a menține pacienții în viață, folosind baloane de ventilație și rezerve limitate de oxigen din butelii.