Sabotorul de la Spitalul Pantelimon a fost prins de Poliție. Este audiat pentru furtul țevii de alimentare cu oxigen pentru pacienți

1 minut de citit Publicat la 13:57 17 Apr 2026 Modificat la 13:59 17 Apr 2026

Bărbatul care a furat joi seară o țeavă și un robinet de la Spitalul Pantelimon a fost identificat de polițiști. Individul se află acum la secție și este audiat. Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, incidentul a fost provocat de un act de sabotaj.

Rezervorul de oxigen a fost avariat, iar aseară, până la remedierea problemei, butelii de oxigen au fost trimise la spital.

Timp de câteva ore, bolnavii de la terapie intensivă, inclusiv bebeluși, au fost oxigenați manual de cadrele medicale. Defecțiunea ar fi apărut în urma unei avarii la sursa de oxigen, iar cauza exactă este încă în curs de stabilire.

Ministerul Sănătății transmite că a fost direcționată la spital o autospecială ISU cu rezerve de oxigen (6 butelii de 10 l și 7 de 5 l).

Managerul spitalului a declarat că alimentarea cu oxigen a fost reluată între timp, după aproximativ trei ore de la apariția problemei. De asemenea, acesta spune că de vină ar fi un individ rău intenționat.

În perioada în care sistemul nu a funcționat, personalul medical a fost nevoit să intervină manual pentru a menține pacienții în viață, folosind baloane de ventilație și rezerve limitate de oxigen din butelii.

Problema a fost observată după ce angajații au văzut o scurgere masivă de apă în zona tehnică a spitalului, acolo unde se află instalația de oxigen. Pompierii au fost chemați inițial la intervenție, iar ulterior a fost alertată și poliția.

Ulterior, după incident, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a confirmat că bărbatul a pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului și a distrus o componentă esențială a instalației de oxigen.

„În urma activităților specifice desfășurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalației și ar fi sustras o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet aferent rezervorului.

În cauză, sunt desfășurate activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei”, a transmis DGPMB.

Individul este acum audiat pentru furtul țevii de alimentare cu oxigen pentru pacienți.