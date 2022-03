Doi bebeluși români cu probleme grave de sănătate, transportaţi din Ucraina la spitale din Bucureşti şi Timişoara

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), cei doi bebeluşi au fost transportați cu o ambulanță ucraineană până la punctul de frontieră cu România, în vama Siret, iar mai apoi fost predați echipajelor SMURD de la fața locului.

"Doi nou-născuţi, un băiețel de 5 zile si o fetiță de 14 zile, cu probleme grave de sănătate au fost transportați cu o ambulanța ucraineană până la punctul de frontieră cu România, în vama Siret, fiind mai apoi predați echipajelor SMURD, aflate la fața locului.

În vederea operaționalizării urgente a întregii misiuni complexe de salvare au fost imediat activate resursele din proximitate. Astfel, băiețelul de numai 5 zile a fost transportat cu un elicopter SMURD al Punctului De Operare Aeromedical Iași la aeroportul din Suceava, ca mai apoi acesta să fie predat echipajelor medicale SMURD care deserveau aeronava SMURD Cessna Citation V, configurată pentru misiuni de evacuare medicală.

Odată predat băiețelul, acesta a fost transportat în siguranță la Timișoara pentru continuarea îngrijirilor medicale care se impun acestuia. Totodată, cel de-al doilea nou-născut a fost transportat terestru, cu o ambulanță SMURD la aeroportul din Suceava, fiind mai apoi preluat de același elicopter SMURD, care l-a transportat în siguranța la Iași.

Odată încheiată misiunea aeronavei SMURD, fetița aflată sub îngrijiri medicale în Iași va fi transportată de urgență în București. Dorim să mulțumim tuturor salvatorilor care au depus eforturi imense în salvarea celor doi nou-născuți și anume, echipele medicale ucrainene, echipele medicale detașate la vama Siret din cadrul UPU SMURD Oradea, Mureș, Cluj, Bacău, respectiv echipajelor SMURD din cadrul UPU SMURD București și UPU SMURD Iași, aflate la bordul aeronavelor, care au asistat medical cei doi bebeluși pe tot parcursul zborurilor", a informat DSU într-o postare pe Facebook.

❤️??Misiune complexă contracronometru de salvare a doi bebeluși de naționalitate română din Ucraina Doi nou-nascuti, un... Posted by Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă on Monday, 14 March 2022

"Am transferat în incubator, în elicopter, fetița de la vama Siret la Iasi și am ținut-o două ore la Spitalul Sf. Maria până a venit avionul și apoi am dus-o la aeroport pentru a fi transportată Bucureşti. Este al doilea nou născut de astăzi din Ucraina. Primul l-am luat tot în incubator cu elicopterul și l-am dus la avion care a venit pe aeroport Suceava", a anunţat SMURD Iaşi.