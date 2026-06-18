Benzina s-a ieftinit, joi, în România, dar motorina a sărit din nou de pragul de 9 lei/litru, la unele staţii. Preţuri carburanţi

Benzina s-a mai ieftinit, joi, în România. Foto: Getty Images

Benzina a continuat să se ieftinească şi joi, în România, însă motorina nu păstrează acelaşi trend descendent. Şoferii plătesc pentru un litru de benzină standard 8,42 de lei/litru, cu 10 bani mai puţin decât miercuri. Un litru de motorină standard costă, la unele staţii din Bucureşti, 8,98 lei, dar alte companii comercializează carburantul diesel şi cu 9,04 lei/litru. Preţul GPL-ului este constant: 4,46 lei/litru, notează Peco Online.

Benzina premium se vinde, joi, 18 iunie 2026, cu 8,9 lei pe litru, la unele staţii din Bucureşti, în timp ce, pentru motorina premium, şoferii plătesc 9,75 lei/litru.

Criza de carburanţi din Rusia duce la măsuri extreme

Guvernul de la Moscova a autorizat unele rafinării să producă pentru piața internă benzină și motorină la standarde de mediu mai puțin riguroase, Rusia fiind afectată de un deficit de combustibili, a anunțat luni publicația Kommersant.

Mass-media și rețelele de socializare au raportat că Rusia se confruntă cu un deficit de combustibili, în urma atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere, potrivit datelor Reuters.

Pe lângă Crimeea, doar două regiuni din Siberia au confirmat oficial problemele legate de combustibili. Vicepremierul Alexander Novak a cerut săptămâna trecută estimări privind situația carburanților pentru a se proteja contra dificultăților de pe piață și a îndeplini cererea de combustibili pe plan intern.