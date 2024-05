Biserici pline, în prima zi de Paște | Preotul Gabriel Cazacu, despre Învierea Mică: ”Reprezintă continuarea bucuriei de azi-noapte”

În prima zi de Paște, credincioșii se întorc în biserici pentru a participa la Învierea Mică. Preotul Gabriel Cazacu a vorbit despre semnificația acestei slujbe, în direct, la Antena 3 CNN.

Prima zi de Paște este cunoscută și ca ”A doua Înviere” sau ”Învierea mică”.

În biserici, slujba de vecernie începe la ora 12, iar aceasta are ca punct central citirea Evangheliei în 12 limbi.

”Învierea Mică” aminteşte despre arătarea Mântuitorului de după Învierea Sa din morţi, înaintea ucenicilor Săi.

Preotul Gabriel Cazacu, de la Mănăstirea Cușin, a vorbit despre însemnătatea acestei slujbe.

”Ziua de astăzi reprezintă continuarea bucuriei de azi-noapte pe care noi toți am trăit-o, ne-am împărtășit cu această bucurie sfântă și astăzi revenim la sfânta biserică, după ce i-am îmbrățișat pe cei dragi, după ce am stat puțin la masă cu ei și am petrecut timp valoros, astăzi ne revedem în rugăciune. Începând de la ora 12, este a doua Înviere, cum se spune popular, este vecernia Învierii.

Este o slujbă unică în anul biseric, foarte frumoasă, vă invităm să veniți la biserici. Se vestește cuvântul Evangheliei, se vestește Învierea Domnului, în mai multe limbi. La noi va fi citită în 8 limbi: greacă, latină, engleză, franceză, italiană, spaniolă.

Este o slujbă deosebită, la care vă invităm să fiți curioși.

Nu mai stăm acasă, este o vreme susperbă, venim la biserică și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările sale”, a declarat părintele Gabriel Cazacu.