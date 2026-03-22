BNR: Rata creditelor neperformante a mai coborât la sfârşitul lui 2025, dar tot a fost mai mare comparativ cu decembrie 2024

Rata creditelor neperformante era, la finele lunii decembrie 2025, de 2,69%, în scădere faţă de nivelul înregistrat la sfârşitul trimestrului al treilea al anului trecut, de 2,87%. În decembrie 2024, rata creditelor neperformante a fost de 2,48%, conform datelor centralizate de Banca Naţională a României (BNR), notează Agerpres.

La sfârşitul anului trecut, în România erau 29 de instituţii de credit, din care zece sucursale ale unor bănci străine. Activele totale se ridicau la 957,6 miliarde lei, cu 50,3 miliarde lei mai mari comparativ cu septembrie 2025 şi cu 75,8 miliarde lei peste cele din perioada similară din 2024.

Activele instituţiilor cu capital privat reprezentau 85,7% în total active, iar activele instituţiilor cu capital străin 63,2%.

BNR a anunțat majorarea indicelui ROBOR

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut, în martie, la 5,94% pe an, de la 5,76% pe an cât a fost în şedinţa precedentă. ROBOR reprezintă, practic, rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele.

„Această dobândă bancară, în momentul în care crește, îți crește rata. Și crește și suma pe care tu o dai înapoi bănii, ca urmare a unui credit”, a spus economistul Cristian Păun.

Indicele ROBOR la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 5,96% pe an, de la 5,79%/an, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 6,02%/an, de la 5,92%.