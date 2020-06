Bodo, mărturisiri emoționante la Sinteza zilei. Povestea adopției celor doi fii ai săi

Bodo şi Loredana au devenit părinţi adoptivi pentru doi fraţi pe care i-au luat dintr-un centru de plasament, după o perioadă de patru ani de cerinţe şi verificări în vederea procesului de adopţie.

Artistul avea deja un băiat mare, stabilit în SUA, la rândul său tată, când a luat decizia de a-i lăsa să intre în viața sa pe cei doi micuți.

"Noi ne-am dorit tare mult să schimbăm destinul unui copil. Aveam în casă și căței și papagali, o grămadă de animale și ne-am gândit că e normal să schimbăm destinul unui copil. Am pornit demersurile și nu a fost deloc ușor.

Un an de zile am avut porți închise pe toate părțile, nu am găsit nicio oportunitate. După un an și jumătate, Dumnezeu ne-a orientat către Oradea și acolo, în loc de unul, am găsit doi frățiori, care nu puteau fi despărțiți la vremea respectivă și pe loc am acceptat să-i luăm pe amândoi, cu drag", a povestit Bodo.