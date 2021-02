Ministrul Bogdan Aurescu dezvăluie adevăratul motiv pentru care au fost reţinuţi românii la Cancun

"Am avut o discuţie telefonică cu omologul mexican, în care i-am semnalat caracterul profund incorect al tratamentului la care au fost supuşi cetăţenii români de pe aeroport, care doreau să intre pe teritoriul mexican. I-am arătat că aceste decizii de interzicere a accesului nu au fost fundamentate, nu au fost explicate şi nici comunicate fiecărui cetăţean român implicat şi nici autorităţilor române, care au cerut explicaţii şi am cerut să se clarifice motivele concrete şi să se rezolve situţia. Ceea ce s-a şi întâmplat, în timpul nopţii.

Am semnalat, de asemenea, că tratamentul aplicat cetăţenilor români, fără alimente şi apă, fără acces la propriile telefoane mobile, cu cazuri de separare în familii care aveau şi copii, este inacceptabil şi nu trebuie aplicat niciunui cetăţean. În orice caz, nu trebui aplicat cetăţenilor români aflaţi acolo în scop turistic.

Cu excepţia a cinci cetăţeni români pentru care existau alerte individuale, celorlalţi li s-a permis accesul pe teritoriul Statelor Unite Mexicane. De asemenea, autorităţile mexicane au informat că, de acum înainte, orice alertă de securitate care poate afecta drepturile cetăţenilor români de a intra pe teritoriul mexican trebuie să fie individuală.

Dacă sunt astfel de alerte individuale, ele trebuie să fie obiectul unor decizii individuale fundamentate, comunicate celor în cauză şi autorităţilor române. Prin urmare, de aici înainte sperăm să nu mai existe astfel de situaţii pentru turiştii români care doresc să meargă în Mexic.

Bogdan Aurescu: A existat o alertă colectivă de securitate migratorie privindu-i pe cetăţenii români

A existat, se pare, o alertă colectivă pentru cetăţeni români. Nu au fost elemente care să fie comunicate în mod clar. Era vorba despre o alertă de securitate migratorie, care a fost înlăturată iar problema a fost rezolvată şi pe viitor. Astfel de alerte colective, ca şi decizie de returnare şi deturnare, în mod colectiv, nu sunt acceptabile în dreptul internaţional.

Autorităţile mexicane şi-au exprimat regretul pentru situaţia creată şi mă bucur că am reuşit să rezolvăm situaţia, mai ales în urma acestei discuţii cu omologul meu.

(Întrebat despre faptul că presa mexicană leagă situaţia românilor de reţele de clonare de carduri)

Nu a fost cazul în această speţă. Majoritatea cetăţenilor aflaţi încă pe aeroport au primit permisiunea de intrare în ţară, aflându-se acolo în scop turistic, aspect care a putut fi probat în caz în parte (...)

(Întrebat dacă este mulţumit de felul în care s-a implicat ambasada)

Ambasada s-a implicat imediat. Din 30 ianuarie, de când am luat cunoştinţă de situţie, le-am dat instrucţiuni să se ocupe de problemă. Au făcut demersuri în scris şi verbal, s-au realizat contacte. A fost mobilizat consulul onorific al României la Cancun. Cu ajutorul consulului şi al ambasadei, le-am furnizat celor de pe aeroport alimente şi apă, pentru că autorităţile mexicane nu le-au pus la dispoziţie cetăţenilor români nici apă, nici alimente (...) Prin urmare, în condiţiile unor umane limitate, ambasada şi-a făcut datoria aşa cum trebuia", susţine ministrul român.

Românii ţinuţi în stare de arest pe aeroportul din Cancun au fost eliberaţi joi dimineaţă, de autorităţile mexicane.

Hotărârea eliberării a fost luată de un tribunal local.

Peste 100 de români au fost ţinuţi, fără explicaţii, pe aeroportul internaţional din Cancun şi au dormit pe saltele întinse pe jos.

"Am fost eliberați de autorităţile mexicane şi aveam două opțiuni: una era de a rămâne în continuare în arest ca să fim deportaţi să plecăm spre România, minim 24 de ore trebuia să așteptăm o aeronavă.

Am ales să rămânem în Mexic, am venit la hotel. Ce vreau e un duş și să dorm într-un pat. A fost o experienţă umilitoare, dar am trecut peste și situația s-a rezolvat", a spus Gabriel Horţ, unul dintre români.