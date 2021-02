Românii reţinuţi pe aeroportul Cancun din Mexic au fost eliberaţi

Hotărârea a fost luată de un tribunal local.

Peste 100 de români au fost ţinuţi, fără explicaţii, pe aeroportul internaţional din Cancun şi au dormit pe saltele întinse pe jos.

"Am fost eliberați de autorităţile mexicane şi aveam două opțiuni: una era de a rămâne în continuare în arest ca să fim deportaţi să plecăm spre România, minim 24 de ore trebuia să așteptăm o aeronavă.

Am ales să rămânem în Mexic, am venit la hotel. Ce vreau e un duş și să dorm într-un pat. A fost o experienţă umilitoare, dar am trecut peste și situația s-a rezolvat", a spus Gabriel Horţ, unul dintre români.

"Astăzi am fost eliberați, după o decizie a unei instanțe locale (din ce am înțeles de la românii stabiliți în Cancun), dar și la presiunile și negocierile duse de autoritățile române prin MAE și cu sprijinul domnului consul Ionuț Vâlcu.

Însă cel mai mare impact în acestă situație "ciudată", ați fost voi și pentru asta vă mulțumesc din suflet, atât eu cât și sutele de români care au trecut prin această experiență traumatizantă", mai spune Gabriel Horţ, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.