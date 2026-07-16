Bucureştiul are printre cele mai mici preţuri la carburanţi din România. Unde se găseşte cea mai ieftină benzină din ţară

Bucureştiul are printre cele mai mici preţuri la carburanţi din România. Foto: Getty Images

În general, carburanţii comercializaţi de staţiile din România, joi, 16 iulie, şi-au păstrat preţurile de miercuri. În Bucureşti, unde se găsesc printre cele mai avantajoase preţuri, un litru de benzină costă 8,59 lei, iar unul de motorină 9,34 lei. În Iaşi şi Constanţa, de exemplu, benzina standard costă 8,62 lei/litru, iar motorina 9,39 lei/litru, notează Peco Online. Cea mai ieftină benzină din România se găseşte la o staţie din municipiul Arad, la preţul de 8,58 lei/litru.

Un litru de GPL este comercializat, la nivel naţional, la preţul mediu de 4,5 lei/litru.

Scandal la Lukoil: Firmele româneşti îşi aşteaptă banii

Scandal de proporții în jurul rafinăriei Petrotel. Mai mulți antreprenori români acuză compania Lukoil că le întârzie plăți de milioane de euro pentru lucrările de revizie efectuate la rafinărie. Firmele își așteaptă banii de mai bine de șase luni și avertizează că blocajul financiar le pune în pericol activitatea. Cazul a ajuns pe masa Guvernului, care caută o soluție pentru a evita afectarea unor companii esențiale pentru astfel de lucrări în România.

Revizia tehnică la rafinăria Petrotel s-a încheiat în primăvară, însă porțile au rămas închise. Motivul oficial invocat ar fi sancțiunile americane, însă compania rusă are și multe probleme financiare.

Lukoil are datorii de peste 30 de milioane de euro la firmele românești care au lucrat la retehnologizarea rafinăriei. Antreprenorii își așteaptă banii de mai bine de şapte luni, însă, până acum, au fost doar promisiuni din partea companiei pentru plăți eșalonate care, momentan, nu s-au mai făcut.