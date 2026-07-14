Scandal la Rafinăria Lukoil: Firmele româneşti îşi aşteaptă banii de la compania rusească de jumătate de an

Rafinăria Petrotel-Lukoil, în mijlocul unui scandal: Are datorii de milioane de euro, susţin mulţi antreprenori români. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Scandal de proporții în jurul rafinăriei Petrotel. Mai mulți antreprenori români acuză compania Lukoil că le întârzie plăți de milioane de euro pentru lucrările de revizie efectuate la rafinărie. Firmele își așteaptă banii de mai bine de șase luni și avertizează că blocajul financiar le pune în pericol activitatea. Cazul a ajuns pe masa Guvernului, care caută o soluție pentru a evita afectarea unor companii esențiale pentru astfel de lucrări în România.

Revizia tehnică la rafinăria Petrotel s-a încheiat în primăvară, însă porțile au rămas închise. Motivul oficial invocat ar fi sancțiunile americane, însă compania rusă are și multe probleme financiare. Lukoil are datorii de peste 30 de milioane de euro la firmele românești care au lucrat la retehnologizarea rafinăriei. Antreprenorii își așteaptă banii de mai bine de şapte luni, însă, până acum, au fost doar promisiuni din partea companiei pentru plăți eșalonate care, momentan, nu s-au mai făcut.

"Funcționăm extrem de greu, extrem de greu și încercăm să fim la zi cu salariile, cu taxele și așa mai departe. Dar putem să o ducem în continuare o perioadă scurtă de timp, dacă nu încasăm anul acesta", a declarat Anton Ioan Mazarianu, antreprenor.

Situația este una extrem de delicată, mai ales că cele 10 companii sunt printre singurele care se ocupă de revizii la rafinării.

"Gestionăm lucrurile în continuare, încercăm să facem toate eforturile să intrăm pe cash-flow activ, pe contractele pe care le avem, pe care le-am semnat în acest an, să intrăm pe cash-flow activ și să încercăm să supraviețuim, să depășim atât cât se poate spune pentru a ne plăti salariile și contribuțiile la timp în acest fel", a explicat Valeriu Slivinschi, antreprenor, pentru Antena 3 CNN.

Problema a ajuns și pe masa Guvernului. Odată cu aplicarea sancțiunilor americane, a fost numit și un supraveghetor special care trebuie să țină sub ochi activitatea companiei, însă nu poate lua decizii în numele ei.

"I-am solicitat reprezentatului Ministerului şi al Guvernului să vină o situaţie actualizată şi să reamintească celor de la Lukoil că au nişte datorii faţă de statul român. Nu putem condiţiona, nici ANAF nu poate condiţiona plata acelor sume, de transmitere mai departe către anumiţi furnizori", a subliniat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, într-o discuţie telefonică avută cu un reporter Antena 3 CNN.

Dincolo de blocajul financiar, închiderea rafinăriei pune probleme și în ceea ce privește securitatea energetică a țării, în condițiile în care Petrotel asigura peste 20% din carburanții folosiți la nivel național.

În urmă cu aproape trei luni, autoritățile române dădeau asigurări că rafinăria de la Ploiești se poate redeschide. Asta după ce au primit o adresă de la Trezoreria Statelor Unite. Cu toate acestea, compania rusească a refuzat să deschidă porțile pe motiv că scrisoarea primită de la Washington este doar o scrisoare de îndrumare. Însă, tot acest blocaj juridic împiedică țara noastră, în momentul de față, să își acopere consumul intern de benzină și de kerosen.

Antena 3 CNN a cerut și un punct de vedere de la compania rusească însă până la difuzarea materialului nu am primit niciun răspuns.