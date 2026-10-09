Bursa SAB 2026 și-a ales câștigătorul. Hyperion, mașina solară de 120 km/h construită de studenții din Cluj, primește 5.000 de euro

Studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca au câștigat Bursa SAB 2026.

Un vehicul solar construit de studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca a câștigat Bursa SAB 2026. SOLIS Hyperion poate atinge 120 km/h și a fost testat anul trecut în condiții extreme, pe aproape 2.700 de kilometri prin Australia.

Premiul de 5.000 de euro a fost acordat vineri, 9 octombrie, în cadrul Salonului Auto București & Accesorii de la Romexpo.

Bursa SAB este un concurs național organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Salonul Auto București & Accesorii. Ediția din 2026, cea de-a IX-a, a avut tema „Mobilitate inteligentă pentru un viitor verde” și a premiat proiecte cu aplicații în transport mai eficient, reducerea consumului de energie și dezvoltarea unor soluții mai puțin poluante.

Hyperion este cea mai nouă generație a proiectului SOLIS, început în 2018 la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Peste 40 de studenți din mecanică, electronică, software, aerodinamică și design industrial lucrează la dezvoltarea vehiculelor solare ale echipei.

Mașina are 5,89 metri pătrați de celule solare și o viteză maximă de 120 km/h.

Provocarea unui asemenea vehicul este consumul extrem de redus. La Bridgestone World Solar Challenge, competiția la care Hyperion a participat în 2025, automobilele din clasa Challenger puteau avea cel mult șase metri pătrați de panouri solare. Regulile sunt concepute pentru a obliga echipele să găsească soluții cât mai eficiente pentru aerodinamică, greutate și gestionarea energiei.

Cursa din Australia a început la Darwin și a avut ca destinație Adelaide. Hyperion a ajuns până la Port Augusta, la aproximativ 2.700 de kilometri de punctul de plecare, rezultat care a plasat echipa românească pe locul 18 din 26 în clasa Challenger.

Cea mai bună zi a studenților români a însemnat 552 de kilometri parcurși cu o medie de 70 km/h.

Experiența a fost și un test de rezistență pentru echipă. În timpul cursei, sistemul de management al bateriei s-a defectat, iar studenții l-au reparat pe marginea drumului în aproximativ 90 de minute. Spre final, o rafală puternică de vânt a împins vehiculul în afara carosabilului, cu mai puțin de 300 de kilometri înainte de Adelaide. Nimeni nu a fost rănit, însă mașina nu a mai putut continua cursa pe propriile roți până la destinație.

Competiția australiană este gândită ca un laborator pentru tehnologii de mobilitate cu consum redus. Organizatorii o definesc în primul rând ca pe o competiție de design și inginerie, menită să stimuleze dezvoltarea vehiculelor eficiente energetic și a soluțiilor pentru transport sustenabil.

Peste 55.000 de euro acordați prin Bursa SAB

În finala Bursei SAB 2026, studenții din Cluj au concurat cu echipa Helio Aegis din Galați, care a prezentat un laborator inteligent. Proiectul gestionează automat iluminatul, ventilația și jaluzelele, în funcție de condițiile din încăpere, pentru a economisi energie. Tinerii din Galați au fost incluși în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”.

Bursa SAB a fost lansată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în 2014, în parteneriat cu Salonul Auto Buciurești & Accesorii. În cei zece ani de existență au fost acordate peste 55.000 de euro în burse și premii speciale pentru proiecte dezvoltate de studenți, ingineri și inventatori români.