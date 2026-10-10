Călin Georgescu a transmis primul mesaj din arest. Săptămâna aceasta a fost dus zilnic la DIICOT pentru percheziții informatice

Călin Georgescu a transmis primul mesaj din arest. Foto: Inquam Photos/Malina Norocea

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, a postat sâmbătă dimineaţă primul mesaj pe Facebook de când se află la Arestul Central. "Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit", le-a transmis Georgescu susţinătorilor săi. În 29 septembrie, Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale din 2024 le-a transmis un mesaj scurt susţinătorilor săi: "Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit. Mulţumesc. Vă iubesc. Sus inimile".

Susţinătorii lui au creat haos la Arestul Central și DIICOT

Protestele susținătorilor lui Călin Georgescu din fața Arestului Central și a sediului DIICOT continuă să creeze probleme după mai bine de o săptămână. Între 29 septembrie și 9 octombrie, autoritățile au primit în total 42 de apeluri, iar jandarmii au dat 124 de amenzi, în valoare de 101.000 de lei.

La fața locului au fost trimise și echipe de dialog, care le explică zilnic participanților de ce adunarea trebuie declarată și de ce este nevoie de un organizator.

Jandarmii spun că trebuie să țină cont și de faptul că Arestul Central se află într-o zonă rezidențială, astfel încât oamenii care locuiesc acolo să poată ajunge la casele lor, iar circulația să nu fie blocată.

În cele 11 zile scurse până vineri, jandarmii au aplicat 124 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 101.000 de lei, pentru încălcarea legislației privind adunările publice, dar și a normelor de conviețuire socială, ordine și liniște publică.

Au fost întocmite și cinci acte de sesizare a organelor de urmărire penală: unul pentru amenințare, unul pentru distrugere, unul pentru ultraj și două pentru port de obiecte periculoase.

Călin Georgescu a fost dus din nou, vineri, la sediul DIICOT, în a patra zi de percheziții informatice. Procedura de extragere și analiză a datelor a început după perchezițiile efectuate pe 21 septembrie, la locuința familiei Georgescu din Mogoșoaia. Anchetatorii au ridicat telefoane mobile, laptopuri, stick-uri de memorie și alte dispozitive electronice, ale căror date sunt verificate în prezența deținătorilor.

Joi, la sediul DIICOT a fost chemată și soția sa, Cristela Georgescu, martor în dosar.