Călin Popescu Tăriceanu, despre decizia de a-și da demisia din Senat: „Din respect fac acest lucru, pentru democraţie, pentru statul de drept şi în numele bunului simţ”

Călin Popescu Tăriceanu a susţinut un discurs, în Parlament, după ce și-a dat demisia din funcţia de preşedinte al Senatului.

„În numele acestei promisiuni am acționat pe parcursul celor cinci ani, și anume de a fi un președinte corect, echilinrat și echidistant. De asemenea, am promis că voi fi un președinte implicat, nu voi asista pasiv la ce se întâmplă în societatea românească și pe scena politică. Am militat pentru ca drepturile și libertățile cetățeanului să fie ceva real.

Este trist pentru mine să remarc că din păcate opoziția nu a înțeles această luptă pentru redarea dreptului la justiție al cetățeanului, pentru eliminarea serviciilor din justiție. Ei au înțeles că e un asalt asupra justiției. Sper că acum au înțeles. Celor care vor veni după mine la conducerea Senatului vă spun că nu am răspuns cu privire la rolul Senatului în viitor, astfel încât să nu mai existe suprapuneri între prerogativele Camerei Deputaților și Senatului. Eu cred că trebuie să desemnăm care va fi rolul Senatului, în viitor, în arhitectura constituțională și cred că rolul Senatului în viitor este că putem să ne adaptăm schimbărilor.

Cred că rolul de dezbatere al marilor proiecte care țin fie de siguranța națională, fie de politica externă trebuie să fie aici în camera Senatului. După cum vedeți nu m-am cramponat de această funcție și am crezut că tărie că funcțiile trebuie să fie făcute pentru oameni și oamenii pentru funcții. Am înțeles să mă despart de această funcție, după ce această alianță s-a încheiat. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor. Vreau să continui să mă implic politic. Totul pleacă de la această necesitate de a respecta Constituția și drepturile și libertățile care sunt garantate cetățenilor.

După cum vedeţi, nu m-am cramponat de această funcţie. Am fost ministru şi prim-ministru şi am crezut că funcţiile sunt făcute pentru oameni şi nu oamenii pentru funcţii.

Din respect fac acest lucru, pentru democraţie, pentru statul de drept şi în numele bunului simţ.

Vreau să vă mulţumesc, inclusiv echipelor din cadrul Senatului şi evident îmi doresc să fi dezamăgit pe cât mai puţini.

Voi continua să mă implic politic şi să lupt pentru idealurile pentru care mi-am început cariera politică.

Având în vedere că din acest moment funcția de președinte e vacantă și e nevoie de o alegere nu numai a Biroului permanent dar și a președintelui Senatului, vă propun să luăm o pauză, astfel încât să se poată face aceste propuneri pentru toate funcțiile”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.