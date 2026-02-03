Campionul sinecurilor: cine este superbugetarul cu 11 salarii pe lună, din care șase de la stat

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș încasează 11 salarii pe lună FOTO: captură video Antena 3 CNN

Un superbugetar încasează 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat. Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, în vârstă de 45 de ani, are un CV impresionant cu activitati în sectorul energetic, guvernamental și privat.

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș a fost consultant la McKinsey & Company și Ernst & Young, între 2005 și 2007 a fost director de cabinet și consilier al ministrului Finanțelor Sebastian Vlădescu, în 2020 a candidat la alegerile locale pentru un loc în Consiliul General al Municipiului București din partea Partidului Verde.

Din pozițiile de conducere la stat, Andrei Gabriel Benghea Mălăieș încasează anual peste 310.000 de lei. Deține cinci funcții în firme private, care îi aduc anual aproximativ 400.000 lei. De asemenea, are trei funcții de membru în consilii de administrație și trei funcții de director general la societăți din energie, potrivit Libertatea.

Până la vârsta de 45 de ani, Andrei Gabriel Benghea Mălăieș a reușit să obțină o experiență vastă în sectorul energetic. A trecut prin mai multe companii de stat, dar și prin mai multe companii private. În ultima lui declarație de avere, din 2024, se regăsesc veniturile încasate de acesta în 2023 - nu mai puțin de 11 salarii de la șase companii de stat și alte cinci de la companii private.

Dacă este să ne uităm doar către companiile de stat, acesta a reușit într-un an să încaseze nu mai puțin de 300.000 lei de la statul român, prin funcțiile pe care le-a avut, fie în consiliile de administrație, fie din funcția de director general în unele companii. În aceeași perioadă a încasat și alte venituri - 400.000 lei de la companiile private.

În prezent, acesta este în continuare în mai multe companii de stat. Este membru în consiliul de administrație al Romgaz, Nuclearelectrica, dar și Rasirom, o companie care se află sub autoritatea Serviciului Român de Informații.

De-a lungul timpului, acesta a trecut prin mai multe companii de stat și vorbim aici de faptul că a fost membru în consiliile de administrație la Transelectrica, Loteria Română, CFR Călători. De asemenea, a fost și director general Transelectrica între 2012 și 2013, iar în anul 2021 a ocupat și funcția de director financiar în compania de stat Tarom.