Când se dă drumul la căldură în 2025. Condiția care trebuie îndeplinită și orașele unde se furnizează deja agentul termic

3 minute de citit Publicat la 14:53 06 Oct 2025 Modificat la 15:02 06 Oct 2025

În unele orașe din România procesul de pornire a încălzirii locuințelor a început deja. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pe măsură ce temperaturile scad, tot mai mulți români se întreabă când se dă drumul la căldură în 2025. Răspunsul nu este universal, pentru că furnizarea agentului termic depinde de condiții stabilite prin lege, dar și de deciziile luate la nivel local.

În unele orașe, cum este Bucureștiul, procesul de pornire a încălzirii a început deja, în timp ce în altele se fac încă pregătiri. Iată ce prevede legislația, cum decurge procesul tehnic și ce au anunțat autoritățile din marile orașe.

Cum se stabileşte când se dă drumul la căldură, conform legii

Conform legislaţiei în vigoare (Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, modificat prin HG 337/2018), momentul pornirii sistemului de încălzire centralizată nu este fix, ci condiţionat de evoluţia temperaturilor exterioare.

Principalele criterii sunt:

Temperaturile exterioare medii trebuie să fie ≤ 10 °C (zece grade Celsius)

Această medie trebuie constatată pe o perioadă de 3 zile consecutive

Intervalul în care se măsoară media este de regulă între ora 18:00 şi 06:00 (sau între 20:00 și 06:00, în unele reglementări)

Doar după îndeplinirea acestei condiţii, operatorii de termoficare sunt obligaţi să demareze furnizarea agentului termic către consumatori racordați la sistemele centralizate

Prin urmare, nu există o dată fixă națională — decizia diferă în funcție de oraș și de cum evoluează vremea locală.

Similar, în cazul opririi căldurii, aceasta se face tot după 3 zile consecutive cu temperaturi medii exterioare peste 10 °C.

S-au făcut deja probele la instalația de termoficare

Pentru a pregăti sistemele de termoficare înainte de sezonul rece, operatorii de profil au început să efectueze probe și să încarce instalațiile cu apă încă din septembrie.

În București, de exemplu:

18 septembrie 2025 – Termoenergetica a anunțat că încep probele la instalații și încărcarea cu apă, etapizat, pentru blocuri și asociații de proprietari.

În septembrie, instalațiile au fost pregătite pentru sezon, inclusiv probe de presiune la instalațiile interioare, conform comunicatului oficial al CMTEB.

Aceste operațiuni sunt esențiale pentru:

Verificarea etanșeității instalațiilor

Detectarea eventualelor defecțiuni la nivel de rețea

Asigurarea unei porniri sigure și controlate a sistemului de termoficare

De regulă, abia după finalizarea acestor probe și după îndeplinirea criteriilor de temperatură se trece la furnizarea propriu-zisă a agentului termic.

Termoenergetica Bucureşti începe furnizarea agentului termic

Compania Municipală Termoenergetica anunță, luni (data comunicatului), că începe procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire, conform graficului. În comunicatul oficial se menționează:

„Având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și faptul că există încă asociații de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimți gradual.”

Pentru optimizarea distribuției căldurii, se vor face manevre hidraulice și echilibrare.

În plus, s-a solicitat mărirea debitului și sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN în funcțiune.

Pot apărea disfuncționalități temporare în zone din:

Sector 1: Piața Gării, Cuza, Piața Victoriei, Zona Aviației

Sector 2: Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteșani, Mașina de Pâine

Sector 3: Mircea Vodă, Moșilor, Călărași, Labirint

Sector 4: Luică, Reșița, Giurgiului

Sector 5: Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria

Sector 6: Constructorilor, Splaiul Independenței, Calea Giulești

CMTEB precizează că echipele monitorizează permanent situația și pot oferi asistență asociațiilor care nu au deschis încă circuitele termice, pentru a obține confort termic.

Clienții pot primi informații prin telefon (031.9442, 0800.820.002) sau prin aplicația Termoalert.

Buzău: A început furnizarea agentului termic în municipiul reşedinţă

Regia Autonomă Municipală TermoVerde Buzău a transmis că, începând de luni, a început furnizarea agentului termic. Prețul gigacaloriei rămâne neschimbat față de anul precedent.

Subvenția pentru populație va fi suportată în continuare de Primărie, deși la un nivel redus, ca urmare a numărului tot mai mare de debranșări.

Temperaturile scăzute din ultimele zile au determinat pornirea sistemului centralizat de termoficare.

Gigacaloria utilizată va avea același tarif (377 lei fără TVA).

Directorul TermoVerde, Ștefan Dobrescu, a declarat că, în pofida modificării metodologiei de calcul a tarifului, variațiile viitoare nu vor fi semnificative.

Când se dă drumul la căldură în 2025: Situația pe orașe și perspective locale