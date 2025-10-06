Termoenergetica anunță începerea furnizării căldurii în București. Zonele în care pot apărea probleme

1 minut de citit Publicat la 12:39 06 Oct 2025 Modificat la 12:39 06 Oct 2025

Există anumite zone unde caloriferele vor fi în continuare reci / Foto: Getty Images

Compania Municipală (C.M.) Termoenergetica anunţă, luni, că începe procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire, conform graficului.

„Având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare şi faptul că există încă asociaţii de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimţi gradual”, conform unui comunicat transmis de companie.

Pentru a asigura o distribuţie optimă a căldurii în întreaga reţea, CMTEB porneşte gradual surselor de furnizare a agentului termic.

Totodată, compania a solicitat mărirea debitului şi a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcţiune.

De asemenea, Termoenergetica a cerut tuturor producătorilor de energie termică să pornească centralele de producere a energiei termice începând de luni, 6 octombrie.

Pentru a optimiza distribuţia căldurii în sistem, vor fi efectuate manevre de echilibrare hidraulică, se menţionează în comunicat.

În cadrul procesului de echilibrare hidraulică şi de creştere graduală a parametrilor de furnizare şi până la finalizarea tuturor lucrărilor deschise în cadrul mai multor şantiere, pot apărea temporar disfuncţionalităţi în următoarele zone:

Sector 1 - Piaţa Gării, Cuza, Piaţa Victoriei, Zona Aviaţiei;

- Piaţa Gării, Cuza, Piaţa Victoriei, Zona Aviaţiei; Sector 2 - Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteşani, Maşina de Pâine;

- Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteşani, Maşina de Pâine; Sector 3 - Mircea Vodă, Moşilor, Călăraşi, Labirint;

- Mircea Vodă, Moşilor, Călăraşi, Labirint; Sector 4 - Luică, Reşiţa, Giurgiului;

- Luică, Reşiţa, Giurgiului; Sector 5 - Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria;

- Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria; Sector 6 - Constructorilor, Splaiul Independenţei, Calea Giuleşti.

„Echipele CMTEB monitorizează permanent situaţia şi intervin pentru remedierea rapidă a eventualelor dezechilibre în distribuţia agentului termic şi pot acorda asistenţă asociaţiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire pentru a beneficia de confort termic", precizează compania.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau la numărul de telefon gratuit 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.