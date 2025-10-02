Avarie majoră la Termoenergetica: Patru sute de blocuri și Spitalul Fundeni au rămas fără apă caldă. Când se va relua furnizarea

1 minut de citit Publicat la 18:28 02 Oct 2025 Modificat la 18:28 02 Oct 2025

Echipele Termoenergetica au început imediat lucrările de reparație la conductă / Foto: Inquam Phortos/Sabin Cîrstoveanu

Patru sute de blocuri și Spitalul Fundeni din București au rămas fără apă caldă după o avarie la Magistrala II Sud. Echipele lucrează pentru remediere, iar alimentarea ar putea fi reluată sâmbătă, 4 octombrie, anunță, joi, reprezentanții companiei Termoenergetica.

Potrivit unui comunicat de presă, în cursul zilei de joi, o conductă DN 600 de pe Magistrala II Sud, aflată pe strada Ion Alexe din Sectorul 2, s-a spart, iar echipele Termoenergetica au început imediat lucrările de reparație.

Avaria afectează 29 de puncte termice, iar reluarea alimentării cu apă caldă este estimată pentru sâmbătă, 4 octombrie 2025.

„Lucrările afectează alimentarea cu agent termic a unui număr de 29 de puncte termice (400 de blocuri și spitalul Fundeni). Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este în cursul zilei de sâmbătă, 04 octombrie 2025.

Au fost deja începute în regim de urgență manevrele tehnice de închidere, de golire, precum și cele de aerisire și urmează să fie realizate sudurile pentru reparația avariei. Rețeaua de termoficare din zonă a fost dată în exploatare în anul 1970, având peste 55 de ani de utilizare.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție sunt în teren și vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operațiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zona afectată.

Vă reamintim faptul că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.

Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!”, a transmis, joi. C.M. Termoenergetica București.