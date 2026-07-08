Carantină naţională de 30 de zile în România pentru ovine şi caprine: ANSVSA instituie restricții radicale, de astăzi

ANSVSA a instituit carantina națională de 30 de zile pentru oi și capre. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a instituit carantina internă de 30 de zile pentru ovine şi caprine, ca parte din planul de măsuri urgente şi integrate la nivel naţional pentru izolarea şi combaterea Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) şi Pestei Porcine Africane (PPA).

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, transmis miercuri Agerpres, decizia are ca scop de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta îşi pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile.

Restricții în perioada de carantină națională pentru ovine şi caprine

Astfel, pentru protejarea sectorului economic de creştere a rumegătoarelor mici, s-a instituit carantină naţională de 30 de zile, timp în care toate mişcările de ovine şi caprine pe teritoriul României sunt suspendate, cu excepţia abatoarelor, pentru care este permis doar transportul direct din exploataţii sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSVSA teritorială.

De asemenea, în perioada menţionată vor fi restricţii la păşunat, iar în acest mod se elimină contactul dintre turme prin interzicerea păşunatului în zonele afectate şi interzicerea utilizării aceleiaşi păşuni de către mai mulţi crescători.

O altă măsură este crearea de filtre rutiere şi intervenţie în 60 de minute, cu ajutorul Poliţiei, Jandarmeriei şi Poliţiei de Frontieră. „În cazul interceptării unui transport clandestin, animalele sunt reţinute, iar un medic veterinar DSVSA va sosi la faţa locului în maximum 60 de minute”, se arată în comunicat.

În plus, se intensifică monitorizarea fondurilor de vânătoare, iar gestionarii au obligaţia de a colecta şi transporta de urgenţă la laboratoarele DSVSA toate cadavrele de rumegătoare, cervide şi porcine găsite în sălbăticie.

Totodată, se trece la etapa de neutralizare a carcaselor, astfel că primăriile din zonele de restricţie sunt obligate să asigure facilităţile logistice pentru neutralizarea în siguranţă a cadavrelor din exploataţii.

„Măsurile radicale adoptate astăzi sunt absolut necesare pentru a proteja zootehnia românească”

Reprezentanţii ANSVSA precizează că virusul PMR nu este transmisibil la om şi nu afectează siguranţa alimentară.

„Experienţa epidemiologilor noştri în aplicarea normelor de biosecuritate a redus numărul de focare de Pestă Porcină Africană de la 1.600 la doar 17 la nivel naţional. Acum trebuie să facem acelaşi lucru pentru combaterea Pestei Micilor Rumegătoare.

Măsurile radicale adoptate astăzi sunt absolut necesare pentru a proteja zootehnia românească în faţa noilor provocări epidemiologice. Blocarea exporturilor şi suspendarea mişcărilor de animale reprezintă singura barieră eficientă în acest moment pentru a opri răspândirea virusului.”, a declarat, în comunicat, preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

Autorităţile fac un apel ferm către toţi crescătorii să respecte cu stricteţe regulile de biosecuritate şi să raporteze imediat medicilor veterinari orice semn de boală sau mortalitate în rândul animalelor.

Potrivit ANSVSA, măsurile vin ca urmare a confirmării prezenţei virusului Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) la ovinele dintr-o exploataţie din judeţul Mureş, context epidemiologic grav care se suprapune peste evoluţia focarelor active de Pestă Porcină Africană (PPA).